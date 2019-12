Questa settimana la serie televisiva "Pezzi unici" saluterà tutto il suo pubblico con un finale di stagione ricco di sentimenti e di colpi di scena. Domenica 22 dicembre, infatti, andrà in onda in prima serata su Rai 1 la sesta puntata della prima stagione della serie, puntata in cui Vanni e Jess crederanno di aver trovato finalmente l'assassino di Lorenzo, per poi scoprire di essersi sbagliati. Per tutti coloro che non avranno la possibilità di seguire l'ultima puntata su Rai 1, sarà disponibile la replica sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica della sesta puntata

Nel dettaglio, si segnala che la replica della sesta puntata di "Pezzi unici" sarà disponibile solo in streaming sul sito on demand Rai Play. Il sito in questione, infatti, contiene un'intera sezione dedicata esclusivamente alla serie e ai suoi protagonisti, in cui è possibile reperire le repliche di tutti gli episodi già andati in onda in televisione. Da non dimenticare che, per visualizzare tutti i video presenti su Rai Play, è necessario effettuare la registrazione gratuita al sito e scaricare l'app omonima.

Vanni manda via Jess dal laboratorio

La trama ufficiale della sesta puntata ci segnala che Vanni inizierà a credere che i responsabili della morte di Lorenzo possano essere Lucio e Jess. Convinto di ciò, l'uomo affronterà i due giovani e caccerà Jess dal suo laboratorio, rifiutandosi di credere alle parole della ragazza quando quest'ultima giurerà di essere estranea alla morte di Lorenzo. Nel frattempo, Lapo cercherà in tutti i modi di farsi perdonare da Valentina, mentre Beatrice tenterà di ricostruire il suo rapporto con Elia. Al laboratorio, i Pezzi Unici sentiranno moltissimo la mancanza di Jess. Vanni riuscirà finalmente a convincere la polizia che la morte di Lorenzo non è stata accidentale. Poco dopo, incontrerà Anna e le rivelerà un segreto legato al suo passato.

Lucio viene arrestato

Jess si convincerà che Lucio sia il responsabile della morte di Lorenzo, dopo aver ricevuto un messaggio proveniente dal telefono di quest'ultimo. Ferma nelle sue convinzioni, la ragazza elaborerà un piano per far tornare Lucio in galera. Nel frattempo, Vanni comunicherà ai Pezzi Unici che il corso sta per giungere al termine. Poco dopo, Vanni, su richiesta di Valentina, si recherà da Jess e le annuncerà di essere riuscito a far arrestare Lucio. Fatto ciò, l'artigiano si recherà in commissariato per avere la possibilità di guardare in faccia l'assassino di suo figlio, ma giunto lì Sarti non glielo permetterà. L'ispettore, infatti, racconterà a Vanni che Lucio non può essere il responsabile della morte di suo figlio perché la notte dell'omicidio si trovava rinchiuso in galera.

Alla fine, però, grazie ad un ultimo colpo di scena si scoprirà finalmente cosa successe la notte in cui Lorenzo morì.