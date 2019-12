Stando alle anticipazioni delle puntate de Il Segreto che andranno in onda in Spagna sul canale Antena 3 da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre, si prospettano nuovi ed interessanti colpi di scena. Don Ignacio si confronterà con Huertas per far sì che non proceda con l'arresto di Pablo. Il capitano, infatti, in un primo momento sarà deciso a perquisire la casa ma successivamente, grazie all'intervento di Solozabal che gli assicurerà la sua collaborazione nel portare a galla la verità, il militare recederà dal suo proposito.

Manuela e sua sorella insieme al padre andranno da Pablo affinché gli racconti cos'è realmente accaduto. Il giovane rivelerà di aver rischiato la vita, aggiungendo che ben presto ci sarà una rivolta. Nonostante ciò, Don Ignacio lo rimprovererà per la sua disobbedienza e per aver messo a repentaglio la propria esistenza. L'uomo, conscio che tra il ragazzo e la figlia c'è del tenero, gli dirà che comunque sarà necessario dare la priorità ai suoi problemi con la giustizia.

Tensione tra Huertas e Don Ignacio

Marta e Rosa intuiranno che sta per succedere qualcosa, ma Manuela consiglierà loro di non angosciarsi e di attendere notizie più certe.

Pablo confesserà a Solozabal che in caserma lo consideravano un traditore per la sua stretta conoscenza con l'uomo d'affari. A questo punto, Ignacio penserà che sia il caso di trovare una soluzione ragionevole. Successivamente rivelerà ad Urrutia che, se da un lato ha dato la sua parola ad Huertas, dall'altro però intende impedire che Pablo finisca in galera.

Carolina svelerà a Marta e Rosa che il giovane ha raccontato a lei tutta la verità perché hanno una relazione in corso.

Don Ignacio si recherà dal capitano per metterlo al corrente delle dichiarazioni di Pablo, e Huertas si mostrerà nuovamente deciso ad arrestare il ragazzo.

Solozabal ancora una volta cercherà di fermarlo, e tra i due la tensione salirà alle stelle. Nel frattempo i rapporti tra Matias e Marcela miglioreranno, ma Castaneda continuerà a dire alla moglie che va tutto bene, continuando a tenerla all'oscuro di tutto. Alicia incontrerà Damian senza dire nulla a Matias. I due decideranno di allearsi per vendicare la morte di Cosme.

Encarnacion spiegherà alla figlia cos'è successo a Pablo, aggiungendo che secondo lei sarebbe il caso che il giovane parta per l'America, poiché sarà difficile che Don Ignacio riesca a salvarlo, a meno che non corrompa i militari.

La marchesa dice a Francisca che deve tornare a farsi vedere a Puente Viejo

Antonita insisterà affinché Donna Francisca esca a prendere un po d'aria in giardino, ma la matrona non accetterà il consiglio e si arrabbierà con la domestica. Quest'ultima parlerà con la marchesa e le dirà che le condizioni di salute della Montenegro stanno peggiorando e che potrebbe anche perdere i lumi della ragione.

Isabel si recherà in visita alla matrona e si renderà conto della veridicità delle affermazioni di Antonita.

Francisca, infatti, dimostrerà di essere piuttosto confusa, infatti quando la nobile le chiederà come ha fatto a procurarsi una ferita al braccio, lei non saprà cosa rispondere. Ad ogni modo, l'aristocratica non vorrà che la dark-lady venga visitata da un medico, anzi le dirà che non deve più pensare che la Casona sia in vendita. Successivamente la esorterà ad uscire finalmente allo scoperto, tornando a farsi vedere in paese.