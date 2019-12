Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera d'epoca "Il Paradiso delle signore", giunta ormai alla sua quarta stagione di programmazione. Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 16 al 20 dicembre, tutti i giorni su Rai 1, a partire dalle 15.30. Qualora non si abbia la possibilità di vedere gli episodi della soap, sarà sempre possibile rivederli in replica sul sito Rai Play e tramite l'app omonima. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai problemi economici di Salvatore e Marcello, ai tentativi di Marta di convincere Clelia a tornare a lavorare al Paradiso e al triangolo formato da Riccardo, Angela e Ludovica.

Adelaide vuole aiutare Umberto

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore 4" ci segnalano che Gabriella e Angela racconteranno a Roberta della vincita fatta da Marcello. La Pellegrino, però, poco dopo verrà a sapere che il Barbieri ha vinto quei soldi in maniera clandestina e non rispettando le regole del gioco. Silvia deciderà di rivelare a Luciano di avergli telefonato dalla pensione in cui era ospite Clelia. Dopo aver trascorso insieme un weekend a Cortina, Riccardo e Ludovica incontreranno Angela al Circolo.

Nel frattempo, Umberto continuerà a frequentare sia Adelaide che Flavia, scatenando la gelosia di entrambe. Cosimo si offrirà di comprare la Caffetteria per far colpo su Gabriella, scatenando la gelosia di Salvatore. Adelaide elaborerà un piano per aiutare Umberto a risollevare le sorti della banca, mentre la Molinari annuncerà a Vittorio di dover lasciare il suo posto di lavoro subito dopo Natale. Venuto a sapere dei problemi finanziari dei Barbieri, Riccardo si offrirà di comprare la Caffetteria per sdebitarsi nei confronti di Angela.

Poco dopo, però, quest'ultima si recherà di sera a villa Guarnieri e confesserà a Riccardo qualcosa di molto importante. Agnese aiuterà Armando a trovare una casa da affittare, mentre Salvatore tenterà di convincere Marcello ad accettare l'aiuto economico che gli viene offerto dal giovane Guarnieri.

Marcello e Salvatore acquistano la Caffetteria

Dopo essere venute a conoscenza del ritorno di Clelia da Roma, le Veneri compreranno un bellissimo regalo per Carletto. Nel frattempo, Marta elaborerà un piano per convincere la Calligaris a tornare a lavorare al Paradiso.

Intanto, Ludovica farà una scenata di gelosia a Riccardo a causa di Angela, mentre Silvia inizierà a fare i preparativi per la sua imminente partenza per Bari dove potrà riabbracciare Nicoletta e sua nipote Margherita. Marcello e Salvatore accetteranno l'offerta economica di Riccardo e acquisteranno la Caffetteria. Dopo vari ripensamenti, Clelia prenderà un'importante decisione che potrebbe cambiare la sua vita e quella di suo figlio. Inaspettatamente, Roberta deciderà di lasciarsi andare con Marcello.