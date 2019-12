Prosegue il periodo di stop per la soap opera Beautiful, di cui in questi giorni la programmazione risulta sospesa per le feste di Natale e di fine anno. Un 'duro colpo' per i tantissimi fan della soap a stelle e strisce, che quest'anno ha chiuso i battenti per ben due settimane. Al momento infatti la programmazione risulta sospesa fino al prossimo lunedì 6 gennaio e tornerà ad essere in onda in modo 'standard' a partire da martedì 7 gennaio. E i colpi di scena nel corso della prima puntata del 2020 non mancheranno: Steffy, per esempio, vorrebbe procedere con l'adozione.

Beautiful, la programmazione risulta sospesa fino al 6 gennaio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Beautiful rivelano che fino al prossimo 6 gennaio la soap opera non verrà trasmessa su Canale 5 e sarà sostituita da Una Vita che anticiperà la sua messa in onda quotidiana di circa trenta minuti. A seguire, andranno in onda dei film natalizi, che occuperanno tutta la fascia del pomeriggio (fatta eccezione per lo slot orario 16:15-17:00, quando andranno in onda i nuovi episodi de Il Segreto in prima tv assoluta).

I nuovi episodi di Beautiful, quindi, torneranno ad andare in onda da martedì 7 gennaio, come sempre alle 13:40 e la programmazione tornerà ad essere quella abituale. La soap, infatti, verrà trasmessa sette giorni su sette, compreso il sabato quando farà da traino alla puntata di Amici di Maria De Filippi e anche di domenica pomeriggio, assieme alle altre due soap del pomeriggio Mediaset, per sfidare la temuta concorrenza di 'Domenica In' con Mara Venier su Rai 1.

Gli spoiler della puntata di Beautiful del 7 gennaio

Ma cosa succederà nel corso della prima puntata di Beautiful in onda nel 2020? Le anticipazioni sulla nuova puntata trasmessa il 7 gennaio su Canale 5 rivelano che Flo sarà soltanto parzialmente convinta dalle spiegazioni di Reese, ma nonostante tutto deciderà di portare avanti la recita, consapevole del fatto che questa messa in scena porterà una bella somma di denaro all'interno delle sue tasche.

Nel frattempo Steffy sembra essere sempre più convinta a voler portare avanti la pratica di adozione, ma soltanto con l'assenso da parte di Liam e Hope. In questo caso il suo ex marito la rassicurerà.

Occhi puntati anche sul piccolo Will. Gli spoiler della puntata di Beautiful, infatti, rivelano che nonostante voglia molto bene a Thorne e sia riuscito a creare un bel rapporto con lui, il bambino si chiederà se torneranno mai ad essere una vera famiglia, come un tempo. A quel punto, però, Bill lo rassicurerà dicendogli che anche in questo modo continueranno ad essere una famiglia per sempre.