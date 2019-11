Sarà un Ringraziamento diverso dal solito quello che attenderà i protagonisti di Beautiful a causa dei continui scontri tra alcuni membri delle famiglie Forrester e Logan. Nelle prossime puntate, infatti, Brooke fermerà Hope appena prima che lei riesca a svelare il segreto sulle sorti di Thomas, dopo la sua caduta nel contenitore dell'acido. E anche se il rampollo Forrester ricomparirà davanti alla ex moglie proprio quando lei penserà di averlo ucciso, le diatribe in famiglia non saranno affatto risolte.

Al contrario: Ridge scoprirà che la moglie gli ha tenuto nascosto due vicende assolutamente spinose: l'accordo tra Hope e Thomas in merito alla custodia di Douglas e la successiva bugia relativa la presunta morte. Ciò porterà alla definitiva rottura tra i coniugi Forrester e al conseguente ulteriore avvicinamento di Ridge a Shauna Fulton.

Beautiful anticipazioni: Shauna e Ridge insieme al Ringraziamento

Le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate americane segnalano che Ridge e Brooke avranno uno scontro epocale, in seguito al quale il loro matrimonio cambierà per sempre.

La rottura, a questo punto, appare inevitabile, considerando che lo stilista non potrà permettere alla moglie così tanti intrighi ai danni di Thomas. Ad avere la meglio, a questo punto, sarà proprio Shauna Fulton che rappresenterà un 'porto sicuro' per il suo caro amico. Ridge, infatti, si presenterà da lei con delle incredibili notizie proprio mentre Brooke si appresterà ad informare Hope e Liam delle novità sul suo matrimonio.

Ridge e Shauna si troveranno così sempre più vicini e l'occasione di trascorrere del tempo insieme gli verrà data anche da Quinn Fuller. Quest'ultima, infatti, inviterà l'amica a trascorrere insieme a lei il Ringraziamento a villa Forrester e la madre di Flo ovviamente accetterà senza pensarci due volte.

Trame americane Beautiful: il primo Ringraziamento di Hope con Beth e Douglas

Le prime anticipazioni di Beautiful relative alle puntate del Ringraziamento riguardano anche Hope e Liam.

È stato reso noto, infatti, che la coppia trascorrerà per la festività per la prima volta insieme a Beth e, nella foto ufficiale del giorno, insieme a loro appare anche Douglas. Anche loro saranno presenti a villa Forrester? Sebbene l'importante ricorrenza sia occasione di mettere da parte i dissapori, almeno per un giorno, è davvero difficile credere che Brooke, Ridge e Shauna possano trovarsi sotto lo stesso tetto.

E ancor più improbabile è che, insieme a loro e a Hope, possa parteciparvi Thomas. Le famiglie Forrester e Logan potrebbero dunque trovarsi divise in un giorno così speciale per la tradizione americana ma per saperne di più i telespettatori dovranno attendere ancora qualche puntata.