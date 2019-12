La soap opera di Un posto al sole (Upas) continua ad appassionare sempre più seguaci sulla tv di Stato, grazie alle storie d'amore, litigi e beghe famigliari ambientate nel meraviglioso golfo di Napoli. La trama dell'episodio del 27 dicembre su Rai 3, rivelano che la storia d'amore tra Filippo Sartori e Serena Cirillo sarà messa a dura prova dopo l'arrivo di Viviana al Bed & Breakfast. Eugenio Nicotera e Viola Bruni, invece, inizieranno a litigare frequentemente dopo l'arrivo di un'importante proposta di lavoro.

Un posto al sole, episodio 27 dicembre: Filippo apprende che Viviana si trova a Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative al nuovo episodio in programma venerdì 27 dicembre su Rai 3, annunciano importanti avvenimenti per i protagonisti dello sceneggiato. Nel dettaglio, Natale porterà aria di pace tra Serena (Mirian Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso). Peccato che si tratti di una calma apparente. Qualcuno, infatti, remerà contro la ritrovata armonia della coppia. Ed ecco che il Sartori scoprirà che Viviana, la donna con la quale aveva avuto una relazione extra coniugale a Tenerife, sta alloggiando presso il Bed & Breakfast della su

a compagna. Per questo motivo, il figlio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovrà affrontare uno dei periodi più brutti della sua vita. Sarà determinato a non perdere di nuovo la Cirillo, ma nello stesso tempo non potrà cancellare quello che è accaduto con Viviana. Per questo motivo, Filippo sarà messo di fronte a una dura scelta che potrebbe minare nuovamente il rapporto con la moglie.

Accese discussioni tra Viola e Eugenio

Nel corso della puntata di 'Un posto al sole' in onda oggi 27 dicembre sul terzo canale della tv di Stato, gli occhi saranno puntati su Viola e Eugenio, una delle coppie più amate dai telespettatori italiani. Nel dettaglio, la coppia vivrà delle violenti discussioni per colpa di un'allettante proposta lavorativa arrivata a Nicotera. Una nuova opportunità che non incontrerà il favore della Bruni.

Riuscirà la coppia a risolvere i loro problemi prima che sia troppo tardi?

Contemporaneamente a queste vicende, il vigile Guido (Germano Bellavia) scoprirà chi si è intrufolato nella sua abitazione. Per questo motivo, il Del Bue dovrà tenere a bada l'ira di Mariella che si è messa in testa strane idee. Infine, Angela e Giulia continueranno ad avere pareri contrastanti sulla vicenda riguardante Clara, la quale, nel frattempo, sarà costantemente messa sotto pressione da Alberto Palladini (Maurizio Aiello). In attesa di vedere la puntata in televisione, si precisa che la 24-esima stagione della soap opera è visibile su Rai Play, la piattaforma in streaming e totalmente gratuita della Rai.