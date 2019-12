Lunedì 9 dicembre riparte una nuova settimana in compagnia della soap opera Il Paradiso delle signore in onda nel primo pomeriggio su Rai 1. Nuovi episodi, ricchi di colpi di scena, saranno trasmessi nello slot orario che va dalle 15.40 alle 16.25 circa, dove la soap sta ottenendo una buonissima media di spettatori con uno share che arriva a superare il 14%. Le anticipazioni di questa settimana rivelano che Marcello e Salvatore, dopo aver fatto una cospicua vincita al Totocalcio, decideranno di rilevare la caffetteria.

Il Paradiso delle signore, spoiler 9-13 dicembre: la vittoria di Marcello e Salvatore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino al 13 dicembre rivelano che Marcello e Salvatore saranno a dir poco al settimo cielo, perché grazie alla vincita che hanno fatto potrebbero permettersi di riacquistare nuovamente la caffetteria, seguendo il consiglio che ha dato loro Armando. Ecco allora che i due, affascinati da questa idea, decideranno di rivolgersi a Luciano, dato che nessuno meglio di lui potrebbe aiutarli nel cercare di stabilire un piano finanziario.

E così gli spoiler della soap opera di Rai 1 rivelano che Salvatore, incoraggiato anche da Gabriella, decide di recarsi dal direttore di Banca che gli è stato presentato da Vittorio, al fine di chiedere il prestito necessario per rilevare la caffetteria. Anche Cosimo offrirà il suo aiuto economico a Salvatore per far sì che il suo progetto possa andare in porto. Nel frattempo a villa Guarnieri Adelaide proporrà ad Umberto di trascorrere le feste in Liguria, in compagnia di Flavia e Ludovica ma anche di Riccardo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino a venerdì 13 dicembre, rivelano che Agnese comincerà ad avere dei dubbi e delle perplessità sul giovane Barbieri e deciderà di parlarne con Armando, per metterlo in guardia. Quest'ultimo promette che al più presto farà delle 'indagini' e cercherà di portare alla luce la verità sul giovane ragazzo.

Ludovica mette in guardia Angela su Riccardo

Al Circolo, invece, Ludovica metterà in guardia Angela dopo aver notato che tra lei e Riccardo si è creato un certo feeling che non la rende proprio serena e tranquilla.

Gli spoiler di questa nuova settimana di programmazione della soap opera, inoltre, saranno ben puntati anche su Marta. La donna, che sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita, accuserà un fastidio al ventre che farà preoccupare subito suo marito. E così Marta deciderà di stare a riposo e di mettere un po' da parte il lavoro per potersi riprendere bene.