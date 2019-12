Continua a tenere banco la vicenda legata ad un possibile matrimonio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Stando alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, la coppia più amata e chiacchierata di Uomini e donne per il momento non convolerà a nozze.

Sabato 30 novembre il Cavaliere pugliese per non perdere Ida aveva tentato il tutto per tutto. Il Guanieri dopo l’ennesimo confronto con la Dama, aveva chiesto la mano della sua ex compagna. “Sei la donna della mia vita, vuoi sposarmi?”: queste le parole utilizzate dal pugliese verso la sua amata.

Di fronte alla richiesta, la diretta interessata era rimasta spiazzata. Per stemperare la tensione la stessa Maria De Filippi aveva invitato la coppia a ballare, in modo da parlare senza che il pubblico presente in studio li sentisse.

Dalle anticipazioni dilvulgate in settimana, era già trapelato un ipotetico rifiuto da parte di Ida Platano. La donna dietro le quinte aveva riferito a Riccardo: “Adesso è così”.

Ida e Riccardo: matrimonio rinviato

Durante la nuova registrazione del Trono Over del 7 dicembre, sono state diffuse le ultime anticipazioni riguardanti Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Secondo quanto raccontato dalla talpa del noto sito di Gossip, la Dama del parterre femminile ha rifiutato la proposta di nozze del suo compagno. La donna avrebbe spiegato al suo compagno, che al momento non è in grado di fare un passo simile.

Sebbene la parrucchiera abbia rimandato le nozze, questo non significa affatto un addio. Al contrario la Platano avrebbe invitato Riccardo a riprovarci, in modo da mettere delle basi solide all'interno del loro rapporto turbolento. Ida infatti, non avrebbe chiuso al matrimonio, ma lo avrebbe solo rimandato.

A quel punto nonostante Riccardo Guanieri sia rimasto amareggiato, avrebbe deciso di accettare la richiesta della sua compagna.

L'unica cosa che al momento non risulta essere chiara è se la coppia continuerà la conoscenza negli studi di Uomini e Donne, oppure sceglierà di vivere la liaison lontano dai riflettori del dating-show.

Ida travolta dalle polemiche

Nei giorni scorsi Ida Platano è finita nel mirino del web. L’accusa avanzata da alcuni utenti nei confronti della Dama, sarebbe stata quella di non aver dato subito una risposta a Riccardo Guanieri.

La Platano nella precedente registrazione del dating-show era stata bacchettata anche da Gianni Sperti. L’opinionista aveva mal digerito la non risposta da parte di Ida: “Cosa deve fare di più un uomo per dimostrare di essere innamorato, oltre ad una proposta di matrimonio”. Tina Cipollari invece, si era schierata dalla parte della Dama. Secondo l'ex moglie di Kikò Nalli tra la coppia non ci sarebbe più il sentimento che c'era una volta.