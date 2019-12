A Uomini e donne i colpi di scena non mancano mai e l'ultimo è sicuramente quello riguardante la coppia composta da Ida e Riccardo, i quali continuano ad essere al centro della trasmissione di Maria De Filippi per le loro difficili vicende sentimentali. Le ultimissime di gossip rivelano che Riccardo ha deciso di spiazzare Ida, chiedendole addirittura di convolare a nozze e quindi di diventare sua moglie a tutti gli effetti. Una proposta di nozze che ha lasciato senza parole la Platano, la quale però, nel dietro le quinte della trasmissione, ha ammesso di avere molti dubbi sul cavaliere.

Uomini e donne, la proposta di nozze di Riccardo per Ida: lei però ha dei dubbi

Nel dettaglio, infatti, dopo l'ennesimo 'momento no' con Ida, il cavaliere di Uomini e donne trono over ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e ha chiesto alla Platano di sposarlo.

Addirittura Riccardo si è presentato in studio con un anello e con la voce rotta dall'emozione, ha fatto la sua richiesta alla dama, la quale non ha detto sì, anzi ha ammesso di avere molti dubbi.

I due, pur essendo usciti insieme dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, hanno continuato a discutere nel dietro le quinte, così come mostrato nel corso della puntata di oggi pomeriggio. In particolar modo, Riccardo ha cercato in tutti i modi di convincere Ida a lasciarsi andare e soprattutto a dargli nuovamente fiducia dopo tutto quello che c'è stato tra di loro.

Ma la reazione di Ida, anche in questo caso, non è stata delle migliori. 'Non so più cosa provo', ha dichiarato la Platano poco dopo che Riccardo l'aveva spiazzata con la proposta di matrimonio in televisione. Nonostante questo sostanziale rifiuto, il cavaliere ha scelto di non arrendersi e ha implorato Ida di riflettere meglio, chiedendole di aprire e guardare l'anello che aveva scelto per lei.

Ida Platano gela Riccardo dopo la proposta in tv a U&D: 'Non so cosa provo'

Anche in questo caso, però, la reazione di Ida è stata a dir poco categorica e la dama di U&D ha gelato il suo fidanzato con la frase: 'Io non ci credo più'.

Insomma, la posizione della Platano sembra essere a dir poco chiara: dopo i vari tira e molla che ci sono stati con Riccardo, non le va più di tornare a dargli fiducia e quindi rimettersi in gioco in questa relazione.

Cosa succederà a questo punto? Va detto che il pubblico social che segue e commenta la trasmissione ha apprezzato molto il gesto di Riccardo, il quale ha capito che era necessario un gesto forte per dare una svolta a questa relazione. Meno apprezzata, invece, la decisione di Ida la quale è stata 'accusata' di essere interessata soltanto alla visibilità e al 'business'.