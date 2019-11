Il Paradiso delle signore torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame inerenti agli episodi in onda su Rai 1 dal 2 al 6 dicembre, rivelano che Riccardo e Ludovica si baceranno e verranno visti da Angela che ne resterà turbata. Nel frattempo, Salvatore che ha già perso il lavoro, temerà di perdere anche la sua amata Gabriella che sta avendo sempre più successo come stilista.

Intanto, Clelia tornerà a Milano da donna libera visto che suo marito Oscar è morto mentre Angela si trasferirà a casa di Gabriella e Roberta. Infine, Marcello avrà un'idea per riscattare la caffetteria e risolvere così i problemi suoi e di Salvatore.

Il Paradiso delle signore, torna Clelia ed arriva Defois

Le trame Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 dicembre, rivelano che una donna che è di casa al Paradiso si fermerà davanti al magazzino prima dell'apertura: si tratta di Clelia Calligaris.

Nel frattempo, Luciano poco prima di recarsi al lavoro, ricorderà a sua moglie Silvia l'appuntamento al cinema per andare a vedere il carosello girato al Paradiso.

Marta e Vittorio torneranno da Parigi ed il pubblicitario verrà attratta da una notizia apparsi sui giornali, ovvero che saranno celebrati a breve i funerali di Oscar Bacchini, il marito di Clelia. L'ex capo commessa, intanto si fermerà a Milano per risolvere delle questioni legate alla successione e si metterà in contatto con Roberta per chiederle di vedersi.

Poco dopo, Marcello e Angela discuteranno non poco a causa delle difficoltà nel reperire il denaro per pagare l'affitto. Nel frattempo Clelia non saprà se riavvicinarsi al Paradiso e a Luciano oppure tenersi alla larga da lui. Gabriella e Roberta, sapendo dei problemi di Angela legati all'affitto, le proporranno di trasferirsi da loro. La ragazza non saprà cosa fare, ma suo fratello le dirà che dovrebbe accettare.

Nel frattempo, al Paradiso arriverà Vincent Defois, il mentore di Gabriella. La ragazza sarà felicissima della sua presenza e lui sarà entusiasta della collezione di abiti realizzati da lei.

Salvatore ha paura di perdere Gabriella

Clelia avrà bisogno di alcuni documenti necessari a definire la questione della successione e poiché il defunto marito ha lavorato al Paradiso, deciderà di chiedere aiuto a Vittorio per recuperarli avvicinandosi così al suo vecchio modo.

Nel frattempo, a casa Cattaneo sembrerà esserci grande armonio ed il ragioniere comprerà persino il regalo di Natale per sua moglie: due biglietti per la prima della Scala. Durerà ancora a lungo questa armonia oppure no?

Più tardi, Angela accetterà di trasferirsi da Roberta e Gabriella. Intanto, la linea di abiti disegnata da Gabriella sarà un successone. Flavia ed Adelaide continueranno a mandare avanti il loro piano per far avvicinare Riccardo e Ludovica.

Intanto Salvatore e Marcello non avranno ancora trovato un nuovo lavoro, ma il Barbieri avrà un'idea che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. L'Amato oltre ad essere preoccupato per il lavoro, sarà agitato all'idea di perdere la sua Gabriella. Il ragazzo si renderà conto che la stilista sta riscuotendo sempre più successo e temerà che non ci sarà spazio per lui nella sua vita. Poco dopo, Marcello parlerà con Salvatore e gli illustrerà la sua idea per rilevare la Caffetteria.

Frattanto, Vittorio penserà di aiutare Clelia senza coinvolgere Luciano nella questione, ma non potrà fare a meno di rivelargli che l'ex capo commessa è a Milano. Il Cattaneo non sembrerà affatto turbato dalla notizia, ma sceglierà di non riferire nulla a sua moglie.

Angela assiste al bacio tra Riccardo e Ludovica

Marina, la Venere che sogna di diventare attrice, riceverà un invito per la Scala e riterrà di non avere un abito adatto all'occasione, ma per sua fortuna Roberta chiederà aiuto a Gabriella.

Quest'ultima seguendo un consiglio del suo mentore Defois, deciderà di abbellire l'abito con dei ricami.

Nel frattempo Agnese per riuscire a finire in tempo il lavoro, chiederà a Rocco di chiamare Maria affinché la aiuti. Intanto, a casa Cattaneo, Silvia farà le prove per la serata alla Scala mentre Vincent Defois andrà a cena dagli Amato dove per l'occasione, Agnese ha preparato un piatto speciale, ovvero il 'maccarone di Zita' e la splendida serata si concluderà con un brindisi al futuro. Marta, Riccardo e Vittorio si compiaceranno per come è venuto l'allestimento della vetrina del Paradiso.

Intanto, Salvatore penserà di accettare la proposta di Marcello e sarà colpito dai discorsi di Defois sul futuro. Il giovane Amato vorrà dare una svolta alla sua situazione lavorativa. Al Paradiso, Marina proverà finalmente l'abito impreziosito dai ricami e Rocco non potrà fare a meno di ammirarla. Il piano della contessa e di Flavia sembrerà funzionare e Riccardo e Ludovica finiranno per baciarsi. Angela lì vedrà e resterà molto turbata.

Poco dopo, Luciano e Clelia si incontreranno per la prima volta dopo diverso tempo e non resteranno certo indifferenti l'uno all'altra.

Il ragioniere ad ogni modo non appena tornerà a casa dirà a Silvia che la Calligaris è tornata.