Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, di cui da lunedì 16 dicembre verranno trasmessi dei nuovi episodi dopo la classica pausa del weekend. Settimana dopo settimana le trame che ruotano intorno ai vari protagonisti della soap diventano sempre più intricate e ricche di colpi di scena. Nei prossimi episodi, per esempio, Clelia annuncerà il suo imminente ritorno a Roma dopo il periodo natalizio mentre tra Gabriella e Salvatore continuerà ad esserci un clima di malcontento.

Il Paradiso delle signore, trame 16-20 dicembre: Riccardo e Ludovica al settimo cielo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino a venerdì 20 dicembre su Rai 1 rivelano che la vincita di Marcello, che ha letteralmente sbancato al Totocalcio continuerà ad essere oggetto di discussione e chiacchiericcio in città, soprattutto tra Gabriella e Angela che ne discuteranno in compagnia di Roberta.

Tuttavia la Pellegrino ha scoperto quello che sarebbe stato il 'segreto' della super vincita dei due amici: la donna, infatti, scoprirà che il giovane Barbieri ha giocato senza rispettare le regole e quindi lo ha fatto in maniera clandestina e illegale.

Nel frattempo a casa Cattaneo sarà Silvia a nascondere qualcosa a Luciano: la donna, infatti, non ha avuto ancora il coraggio di parlare con il marito della telefonata ricevuta in ufficio qualche giorno prima. Tuttavia, dopo mille ripensamenti, la donna deciderà di cambiare idea.

Così raggiungerà il ragioniere al Paradiso e gli confesserà di aver chiamato dalla pensione di Clelia.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che tra Riccardo e Ludovica proseguirà il periodo d'oro dal punto di vista sentimentale. I due, infatti, rientreranno da un weekend che hanno passato insieme a Cortina.

Gabriella e Salvatore ancora in forte crisi

Occhi puntati anche su Gabriella e Salvatore: tra i due, infatti, proseguirà il periodo negativo e non riusciranno ad andare avanti con il sorriso.

I malumori continueranno ad avere la meglio. Il giovane Amato si rende conto di non essere in grado di trattenere la gelosia.

Gli spoiler della soap opera di Rai 1 fino al 20 dicembre, inoltre, rivelano che Clelia fa sapere che si fermerà a Milano soltanto per il periodo natalizio, dopodiché tornerà di nuovo a Roma. Marta, però, non gradisce questa cosa e cercherà di fare il possibile affinché possa convincere Clelia a cambiare idea e quindi a restare al Paradiso. Un altro colpo di scena di questi episodi avrà a che fare con Roberta, la quale inaspettatamente si lascerà andare nei confronti di Marcello.