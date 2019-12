Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera scritta da Bradley Bell in onda da oltre vent'anni in Italia. Le trame delle puntate trasmesse dal 15 al 21 dicembre 2019, rivelano che Taylor Hayes e Brooke Logan getteranno l'ascia di guerra, mentre Reese Buckingam sarà vittima di gravi sensi di colpa. Infine, Steffy Forrester aiuterà Liam Spencer a superare la morte di Beth.

Beautiful, puntate 15-21 dicembre: Taylor e Brooke fanno pace

Importanti avvenimenti accadranno a breve nella soap opera di Mediaset.

Le anticipazioni di Beautiful in onda da domenica 15 a sabato 21 dicembre 2019 dalle ore 13:45 su Canale 5, rivelano che Taylor dimostrerà di essere molto affranta per la disgrazia accorsa ad Hope. Inoltre, sarà molto triste anche per Brooke, la sua eterna rivale. Nonostante tutto, la Hayes si recherà a trovarla per starle vicino dopo la perdita della nipotina appena nata. Qui la Logan e la madre di Steffy avranno un lungo confronto, dove finiranno per chiedersi scusa a vicenda. A villa Forrester, invece, ci sarà la commuovente cerimonia in memoria di Beth, tanto che tutti i componenti della famiglia e gli Spencer si stringeranno intorno a Liam e la moglie.

Reese vittima di sensi di colpa

Intanto crescerà la rabbia tra i parenti nei confronti di Reese, ritenuto colpevole di non aver fatto il possibile per strappare alla morte la neonata. Infatti, saranno certi che non si sia trattato di una complicanza delle ultime fasi della gravidanza a strappare alla vita la piccola Beth. A tal proposito, Zoe si sentirà in colpa nei confronti del padre, mentre Taylor cercherà di tirargli su il morale. Peccato, che Buckingham sia divorato dai rimorsi di coscienza per quello che ha fatto durante il parto di Hope.

Infine, Ridge, Brooke e Bill saranno visibilmente sconvolti per il loro recente lutto, in quanto credevano che la nascita di Beth portasse una ventata di novità nelle loro famiglie.

La Hayes conosce Florence

Gli spoiler di Beautiful in onda fino al 21 dicembre, rivelano che la Logan vedrà il sogno di diventare madre crollare davanti ai suoi occhi, mentre Reese si sentirà molto in difficoltà a parlare con la Hayes. Durante l'incontro, l'uomo dirà alla psichiatra di poter essere d'aiuto a Steffy, in quanto ha espresso il desiderio di adottare una neonata.

Per questo motivo, il padre di Zoe si allontanerà dalla stanza per poi tornare sui suoi passi con una bellissima bambina tra le braccia. Dopodiché, farà la sua comparsa Florence Fulton, la quale confesserà di voler dare in adozione sua figlia, in quanto non può prendersene cura.

Steffy incoraggia Liam

Allo stesso tempo, Liam non riuscirà a darsi pace per la perdita di Beth. Per questo motivo, deciderà di fare quattro passi per non cedere alla follia. Alla fine, lo Spencer andrà a trovare la Forrester che gli offrirà tutto il suo appoggio.

Steffy, infatti, dimostrerà di essere molto comprensiva con il suo ex marito. Dall'altro canto, Brooke farà di tutto per stare vicino a Hope, distrutta psicologicamente e mentalmente da un dolore troppo grande da sopportare. Infine, Zoe e Xander si baceranno con passione nello studio fotografico.