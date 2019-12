Nuove ed avvincenti puntate attendono i fan di Beautiful nel corso della settimana che va dal 15 al 21 dicembre prossimi e dove vedremo clamorosi retroscena riguardanti la misteriosa morte della piccola Beth, avvenuta a seguito di complicanze durante il parto. Tutti si stringeranno accanto a Liam e Hope affranti dal dolore, mentre Taylor scoprirà che il dottor Reese avrà una piccola neonata pronta per l'adozione. La piccola verrà spacciata per la figlia della giovane Flo, la quale dichiarerà di non potersene occupare ma la realtà con il prosieguo delle puntate apparirà ben diversa.

Anticipazioni 15-21 dicembre: Liam e Hope distrutti dal dolore

Continuano i colpi di scena anche negli episodi in onda la prossima settimana su Canale 5, dove vedremo come il dottor Reese sarà sempre più in preda ai sensi di colpa per quanto accaduto durante il parto di Hope. Con il prosieguo delle puntate infatti, i telespettatori intuiranno che l'uomo non ha detto la verità su quanto realmente accaduto. Mentre i familiari di Hope e Liam staranno vicino ai due giovani, questi ultimi non si capaciteranno ancora della morte della loro bimba e saranno infuriati proprio con il dottor Reese.

Anche Zoe si sentirà a disagio, in quanto sa che il padre è ritenuto responsabile per quanto accaduto, anche se sarà all'oscuro di quanto successo realmente. Taylor intanto, colpita dalla tragedia di Hope, metterà da parte i dissapori e si riavvicinerà a Brooke, promettendole tutto il sostegno possibile.

Reese presenta una neonata a Taylor spacciandola per la figlia di Flo

Le anticipazioni svelano inoltre che Taylor passerà a trovare il padre di Zoe e si accorgerà che lo stato d'animo dell'uomo non sarà dei migliori.

A sorpresa proprio Reese la raggiungerà tenendo tra le braccia una neonata, dicendole che la bambina può essere adottata. La Heyes sarà incredula e subito il pensiero andrà a Steffy, la quale come sappiamo, ha espresso più volte il desiderio di adottare una bimba per farla crescere insieme a Kelly. Reese inoltre, presenterà a Taylor la giovane Flo la quale dichiarerà di essere la madre della piccola e di volerla dare in adozione non essendo in grado di occuparsene. Mentre comincerà a delinearsi un probabile inganno ai danni di Liam e Hope, messo in atto dal padre di Zoe, la Logan distrutta dal dolore, verrà consolata da Brooke che, in questo frangente, deciderà di non lasciare nemmeno un attimo la figlia.

In attesa di scoprire come Liam e Hope affronteranno il lutto per la perdita di Beth, ricordiamo che la soap americana va in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40 su Canale 5, mentre per chi si fosse perso qualche episodio, questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.