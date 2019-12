Anche nella settimana di Capodanno la soap Una vita terrà compagnia ai numerosissimi fan, fatta eccezione per mercoledì 1 gennaio. Stando alle anticipazioni riguardanti ciò che accadrà dal 30 dicembre al 3 gennaio prossimi, ad Acacias crescerà la preoccupazione per le condizioni di salute di Celia la quale, dopo aver avuto un malore a casa Alday, verrà visitata da un medico che constaterà che la donna ha contratto lo stesso virus degli abitanti dell'Hoyo. Celia, quindi, verrà posta in quarantena ma, nonostante il divieto, Felipe riuscirà a chiudersi in casa con lei, non dando più notizie per diverso tempo e gettando tutti nello sconforto, in particolare Lucia.

Celia in punto di morte a causa dell'epidemia

Molti colpi di scena interesseranno i nuovi episodi della soap iberica che andranno in onda nella settimana di Capodanno su Canale 5, dove i telespettatori potranno seguire le vicende legate a Celia e al suo stato di salute. La moglie di Felipe, infatti, verserà in gravi condizioni e, visitata dal dottor Quilles, verrà a conoscenza del fatto che ha contratto la stessa epidemia influenzale che imperversa in città e che ha colpito per primi gli abitanti dell'Hoyo.

La donna sarà convinta di essere vicina alla morte e, per tale motivo, chiederà di essere confessata. Il medico, intanto, la porrà in quarantena, vietando a tutti ogni contatto con lei. Felipe, disperato per le sorti della moglie, rifiuterà invece l'ospitalità di Samuel e deciderà di violare il divieto imposto da Quilles.

Una vita, trame al 3 gennaio: nessuna notizia degli Alvarez-Hermozo, potrebbero essere deceduti

Grande apprensione dunque per Celia nelle prossime puntate di Una vita che vedranno Felipe prendere una drastica decisione. L'avvocato, infatti, non vorrà lasciare la moglie e si chiuderà in casa con lei, violando la quarantena imposta da Quilles. L'uomo, disperato per l'eventualità di perdere la sua amata, la bacerà, così da contrarre la stessa malattia. Per diverso tempo, nessuno avrà più notizie di loro, tanto che si comincerà a pensare che i coniugi Alvarez-Hermoso possano addirittura essere morti.

Lucia sarà in ansia per la cugina ma non potrà fare nulla, almeno per il momento. La giovane verrà consolata da padre Telmo, il quale comprenderà il suo dolore e cercherà di rincuorarla, dicendole che qualunque cosa accada, non resterà mai sola. Servante, intanto, riceverà risposta alle sue lettere da Pazienza, la quale dirà al marito di non raggiungerla a Cuba. Inigo, invece, comincerà a scommettere sugli incontri di boxe.

Emozioni e colpi di scena terranno i telespettatori con il fiato sospeso nella nuova settimana di programmazione di Una vita che va dal 30 dicembre al 3 gennaio prossimi. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.