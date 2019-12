Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Il Segreto che andranno in onda fino al 29 dicembre in prima visione assoluta su Canale 5. I prossimi episodi si preannunciano decisamente scoppiettanti e ricchi di novità e colpi di scena, caratterizzati anche da una clamorosa uscita di scena. Parliamo della bella Antolina, la quale morirà in seguito ad una terribile caduta in un dirupo.

Il Segreto, gli spoiler fino al 29 dicembre: la caduta di Antolina nel dirupo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Segreto che verranno trasmesse fino al 29 dicembre 2019, rivelano che Isaac deciderà di presentarsi all'appuntamento che gli è stato dato da Antolina, in un luogo che però è lontano da Puente Viejo e si trova vicino ad un dirupo.

Tuttavia, Isaac deciderà di non andarci da solo: al suo fianco, infatti, ci sarà Matias che non vuole assolutamente lasciare da solo il suo amico in questo momento così delicato in cui dovrà affrontare la temutissima Ramos. E così Matias si nasconderà mentre Isaac si guarderà intorno per capire dove si è messa la sua ex moglie.

E nel momento in cui si farà presente, Antolina avrà lo sguardo disperato e nasconderà una mano dietro la schiena. Perché? Quando allungherà il braccio mostrerà una pistola che punterà ovviamente contro il suo ex marito.

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che la Ramos è ancora piena di rabbia perché ha dovuto arrendersi di fronte all'amore di Isaac per Elsa. Tuttavia quando la donna avrà una piccola esitazione, ecco che Matias ne approfitterà per impedirle di sparare.

Raimundo indaga sulla morte di Adela, Lola si dissocia da donna Francisca

E sarà proprio la perfida Antolina ad avere la peggio, dato che indietreggerà e non si accorgerà di essere arrivata sull'orlo del dirupo. Le trame della soap opera spagnola in onda su Canale 5 rivelano che la donna scivolerà: Isaac proverà a prenderla al volo, ma non ci sarà nulla da fare, e così cadrà nel dirupo.

La morte di Antolina, permetterà in questo modo ad Isaac di poter pensare al suo futuro e quindi di concentrarsi sulle nozze con la sua amata Elsa. E poi ancora occhi puntati su Lola, la quale dopo aver scoperto quello che è il vero piano dell'astuta donna Francisca, deciderà di fare un passo indietro e quindi di dissociarsi dal suo piano: da questo momento non sarà più disposta ad aiutarla.

Intanto Onesimo, dopo un breve viaggio a Berlino, tornerà di nuovo in paese; Raimundo invece continuerà ad indagare sulla morte di Adela e i suoi sospetti saranno sempre concentrati su Fernando, che ritiene essere il vero responsabile di questa disgrazia.