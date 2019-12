Buone notizie in vista per Isaac ed Elsa nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 16 al 22 dicembre. In tale periodo, infatti, la coppia regina della telenovela spagnola dovrà affrontare degli ultimi ostacoli prima di poter guardare con speranza al proprio futuro. La Laguna verrà, infatti. ricoverata in ospedale a causa del gesso che Antolina le ha fatto ingerire a sua insaputa. Le cure andranno per il meglio e lei potrà poi essere dichiarata fuori pericolo. La morte di Antolina, inoltre, permetterà al Guerrero di superare anche l'ultimo ostacolo relativo alle nozze con l'amata.

Ed, infatti, poco dopo i funerali da lui stessi organizzati, arriverà il momento di chiedere la mano di Elsa che accetterà senza esitazione. I preparativi per il fatidico sì entreranno subito nel vivo, con la collaborazione degli immancabili amici Marcela, Matias e Consuelo.

Il Segreto anticipazioni al 22 dicembre: Elsa ricoverata in ospedale

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda fino al 22 dicembre segnalano che Elsa verrà ricoverata in ospedale a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Isaac, però, non la seguirà dato che sarà lui ad organizzare il funerale di Antolina. Il Guerrero si sentirà in colpa nei confronti della moglie, per la cui morte non proverà alcuna tristezza. Le condizioni di salute della Laguna, fortunatamente, daranno subito dei segni di miglioramento, permettendole di fare ritorno a casa. Un nuovo problema, però, dovrà essere affrontato: il conto della clinica sarà decisamente alto e Isaac non saprà in che modo recuperare il denaro necessario per pagare. Sarà allora che Marcela correrà in suo soccorso, consegnandogli i gioielli un tempo appartenuti ad Elsa. Essi potranno essere venduti e Isaac potrà restituire all'amica il dovuto non appena ne sarà in grado.

Trame Il Segreto: Elsa e Isaac presto sposi

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto della settimana precedente il Natale, Elsa scoprirà da Isaac il gesto generoso degli amici e, insieme al compagno, prometterà loro di rendere il denaro prestato il prima possibile. Poco dopo, il dottor Zabaleta informerà la coppia che la Laguna potrà dirsi finalmente fuori pericolo. A questo punto si potrà solo festeggiare e Isaac, colto dall'emozione del momento, chiederà all'amata di sposarlo. La sua risposta non potrà che essere positiva e la gioia dei futuri sposi verrà subito condivisa con gli amici.

Isaac parlerà con Matias dei dettagli per l'organizzazione del matrimonio mentre Elsa esprimerà la sua felicità a colloqui con Consuelo. Quest'ultima la aiuterà ad organizzare una cena per Matias e Marcela, al fine di ringraziarli per il grande aiuto da loro dato. L'incontro sarà un successo.