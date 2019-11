Il lungo filone narrativo che vede come protagonisti Isaac, Elsa e Antolina arriverà alla svolta decisiva nel corso delle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 2 all'8 dicembre. Sarà in tale periodo, infatti, che le vere intenzioni della Ramos verranno svelate tanto che la terribile donna arriverà sul punto di causare la morte della sua storica rivale. Ma questa volta, Elsa ed Isaac dimostreranno di essere più furbi che in passato, riuscendo a smascherare i terribili crimini commessi dalla ex ancella.

E non saranno soli al momento della sua confessione: al loro fianco, ci sarà anche il sergente Cifuentes che sarà pronto ad arrestare Antolina una volta per tutte. Ci riuscirà? Un nuovo disperato gesto le permetterà di fuggire prima di essere ammanettata, anche se per lei la fine potrebbe comunque essere vicina.

Il Segreto anticipazioni: Isaac offre ospitalità ad Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate di inizio dicembre rendono noto che le condizioni di salute di Elsa peggioreranno improvvisamente, nonostante in un primo momento l'operazione abbia avuto il miglior esito.

La Laguna soffrirà di una febbre inspiegabile, causata dall'ennesimo intrigo di Antolina: quest'ultima riuscirà ad introdursi nella casa della nemica, somministrandole dei medicinali senza che Isaac e Consuelo se ne accorgano. Davanti al marito, però, la Ramos esprimerà una forte preoccupazione per le sorti di Elsa, tanto da proporre al Guerrero di volersi occupare di lei durante la sua assenza. Incredibilmente il falegname, che dovrà allontanarsi da Puente Viejo per motivi di lavoro, accetterà che sia Antolina a prendersi cura di Elsa, trasferendosi per alcuni giorni a casa sua.

Trame Il Segreto 2-8 dicembre: Antolina confessa i suoi misfatti

Saranno le puntate de Il Segreto in onda dal 2 all'8 dicembre a sancire l'inaspettata confessione di Antolina. La dark lady rifiuterà di far assumere ad Elsa le pillole durante una crisi cardiaca e sarà convinta che la rivale sia ormai destinata ad una inesorabile morte. Certa che le restino solo pochi minuti di vita, sarà la stessa Ramos a confessare tutti i suoi crimini alla Laguna: in passato ha organizzato l’attentato nel giorno del suo matrimonio con Isaac, ha poi ucciso il padre di Elsa ed è stata persino la causa della malattia cardiaca, somministrandole l’intonaco a sua insaputa.

A questo punto tutto sarà chiaro ma risulterà altrettanto evidente che si tratterà di una trappola orchestrata fin dall'inizio dalla Laguna e dal Guerrero. Quest'ultimo ascolterà la confessione nascosto dietro ad un muro e, insieme a lui, ci saranno anche Consuelo e Cifuentes. La Ramos, però, riuscirà a fuggire prima dell'arresto.