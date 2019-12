Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane segnalano importanti sviluppi per la coppia formata da Sally Spectra e Wyatt Spencer. Tornati insieme dopo la rottura di lui con Flo Fulton, i due sono rimasti a lungo ai margini delle scene a favore di altre coppie quali Brooke e Ridge o Hope e Liam. Ma qualcosa è cambiato negli ultimi giorni, in seguito ad un inatteso sbaglio compiuto dalla rossa stilista. In un momento romantico con il fidanzato, infatti, la Spectra ha effettuato uno scivolone che non è affatto piaciuto al figlio di Quinn.

Con un lapsus, del quale lei stessa non se ne era resa conto, lo ha chiamato 'Liam'. Lui ha subito chiesto dei chiarimenti, pretendendo di sapere se esistano ancora dei sentimenti pregressi nei confronti dell'attuale fidanzato di Hope. Sally ha smentito categoricamente ed ha rinnovato il suo interesse per Wyatt, proponendogli di celebrare un matrimonio lampo a Las Vegas.

Beautiful anticipazioni americane: Sally vuole sposarsi per caso

Nulla accade per caso nelle trame di Beautiful e l'errore commesso da Sally nei confronti di Wyatt potrebbe costare caro al loro rapporto.

Nelle puntate americane, infatti, la rossa stilista ha chiamato 'Liam' il suo fidanzato e lui ha preteso le ragioni di questo lapsus. Ha subito richiamato alla mente l'interesse che un tempo la Spectra aveva nutrito per lo Spencer, anche se il fatto non era mai sfociato in nulla di sentimentale. Sally ha cercato di tranquillizzare il fidanzato, precisando di non avere alcun pensiero romantico nei confronti dell'altro fratello Spencer. A conferma di tenere ad una vita insieme a lui, gli ha proposto di recarsi a Las Vegas per convolare a giuste nozze.

Le sue parole, però, non hanno (almeno per ora) trovato una replica degna di nota da parte del figlio di Bill. Lui, infatti, si è limitato a dire alla compagna che con questa proposta ha solo voluto addolcirlo. Sally, dal canto suo, ha rinnovato il suo amore e la coppia si è scambiata un bacio.

Trame americane di Beautiful: Liam e Bill ripensano a Sally

La simpatia che Liam e Sally avevano avuto in passato è tornata ad essere di grande attualità nelle recenti puntate americane di Beautiful. Della questione, infatti, non ne hanno parlato soltanto la rossa e Wyatt dopo l'errore da lei commesso.

Alla Spencer Pubblications, dove il padre di Kelly e Beth è tornato a lavorare, tale flirt è stato oggetto di discussione tra Liam, Bill e Justin. Si è parlato, infatti, del 'fidanzamento a metà' tra la Spectra e Wyatt mentre Liam ha chiarito di non voler essere più in competizione con il fratello dal punto di vista sentimentale. Sarà bene, però, non perdere di vista questo rinnovato pensiero per una trama accantonata da tempo. E, considerando che la storia di Hope con lo Spencer sembra destinata ad una imminente crisi, proprio la rossa stilista potrebbe tornare in qualche modo nella cerchia degli interessi sentimentali del figlio di Bill.