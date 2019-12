Giunge al termine la prima stagione de La Caccia Monteperdido, la nuova serie televisiva spagnola con protagonista la bravissima Megan Montaner, che in queste settimane è andata in onda su Canale 5. La serie ha appassionato una platea di oltre 2 milioni di fedelissimi spettatori, i quali questa sera 1 dicembre potranno vedere l'atteso finale. La scorsa settimana c'è stata la terribile morte di Ana, la quale ha perso la vita tra le braccia di sua mamma; tuttavia, è riuscita a rivelare il nome del colpevole.

E nel corso della quarta puntata questa sera, emergerà che dietro la sparizione di Lucia si cela suo zio Rafael.

L'ultima puntata de La Caccia, spoiler: Rafael viene messo nei guai

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta puntata finale de La Caccia in onda questa sera in televisione, rivelano che Rafael era ossessionato dalla nipote, fin dalla prima volta che l'aveva vista. Così ci sarà un duro interrogatorio nei confronti dell'uomo, che tuttavia dimostrerà di non essere disposto a parlare liberamente e a rivelare la verità su dove si trova Sara.

Addirittura Rafael cercherà di fare il possibile per far credere agli investigatori che ormai c'è ben poco da fare e che la ragazza in realtà è morta.

Eppure, Sara Campos non crederà alle sue parole e, nonostante sia stata sospesa dall'incarico, deciderà comunque di continuare ad indagare da sola per portare alla luce la verità su questo caso. La donna vuole dimostrare a tutti che in realtà Lucia è ancora viva e per tale motivo andrà avanti da sola per la sua strada, convinta che la verità verrà a galla.

Gli spoiler dell'ultima puntata de La Caccia Monteperdido rivelano che, grazie alla sua caparbietà e alla sua voglia di giustizia a tutti i costi alla fine avrà ragione, dato che grazie al prezioso aiuto di Victor, riuscirà a trovare Lucia. La ragazza era all'interno di uno dei camion della compagnia di suo padre, quello che era gestito proprio dallo zio Rafael, ossessionato da lei. Lucia, quindi, è viva e sta bene.

Lucia viene ritrovata viva: sta bene

E così il gran finale di questa fiction spagnola avrà un esito positivo.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che a distanza di cinque anni dalla terribile sparizione nel nulla, Lucia potrà finalmente tornare a casa e riabbracciare i suoi cari, mentre lo zio Rafael verrà consegnato nelle mani della giustizia e dovrà scontare la sua pena.

Si concluderà così il primo capitolo de La Caccia con l'amatissima Megan Montaner. Dopo il grande successo di ascolti ottenuto in Spagna, la fiction è stata già rinnovata per una seconda stagione che si preannuncia ancora una volta densa di colpi di scena e risvolti clamorosi.

Il secondo capitolo andrà in onda anche su Canale 5? Al momento non ci sono ancora notizie sul futuro televisivo della fiction in Italia.

Di sicuro, a partire dalla prossima settimana, al posto de La Caccia arriveranno le ultime due puntate della fiction Oltre la soglia con Gabriella Pession, che cambierà giorno di programmazione, passando dal mercoledì al dì di festa per lasciare spazio al ritorno dello show All Together now con Michelle Hunziker.