Colpo di scena durante la registrazione del trono over di Uomini e donne del 30 novembre: Riccardo, lasciando tutti senza parole, ha chiesto ad Ida di diventare sua moglie. Secondo quanto anticipato da IlVicolodelleNews, il Guarnieri, nonostante le grosse problematiche della coppia, ha dimostrato alla dama di essere davvero innamorato e, con tanto di anello, le ha chiesto di sposarlo: la Platano è rimasta incredula. Non c'è stata alcuna risposta da parte della donna che però ha capito finalmente quanto conta per Riccardo.

Riccardo in lacrime per Ida

Secondo le anticipazioni della registrazione del 30 novembre, dopo la scorsa puntata, Ida e Riccardo, che si erano lasciati molto male, si sono sentiti per telefono. Guarnieri ha chiesto scusa alla Platano durante le telefonate che si sono fatti in settimana e successivamente si è recato a Brescia a casa della donna dove si è trattenuto per due giorni. Una volta entrata in studio, Ida ha affermato di non voler più continuare con Riccardo in quanto sente di non provare gli stessi sentimenti di prima: Maria De Filippi e l'interno studio si sono trovati in imbarazzo per questa affermazione, ma ciò non ha fermato Riccardo le cui intenzioni erano diverse rispetto a quelle della dama.

Guarnieri, anche lui entrato in studio, è scoppiato in lacrime ed è apparso visibilmente dispiaciuto per le parole di Ida anche perché durante la settimana si sono avvicinati dal punto di vista fisico al contrario di quanto accaduto durante i precedenti incontri. La conduttrice però, consapevole delle intenzioni di Riccardo, lo ha incoraggiato a portare a termine il suo piano perché Guarnieri è convinto dei suoi sentimenti e del fatto che Ida è la donna della sua vita.

Una romantica proposta di matrimonio

Riccardo, a questo punto, ha chiesto a Ida di sposarlo con tanto di anello: la richiesta lascia la Platano senza parole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Maria, per permettere loro di confrontarsi, li invita a ballare sulle note di quella che ormai è diventata la loro canzone, E poi ti penti di Alberto Urso. Riccardo, con il romantico gesto di prenderla in braccio, la porta dietro le quinte dove le telecamere li seguono per un po' e infine li lasciano soli durante questo momento così intimo.

Probabilmente conosceremo la risposta di Ida solo nella prossima registrazione, ma è chiaro che il momento è stato molto emozionate per tutti. Nessuno si sarebbe mai aspettato questo gesto dopo la crisi che la coppia sta attraversando, ma a quanto pare Riccardo non ha dubbi su ciò che sente.

Il pubblico in studio, così come Gianni Sperti, spera in una risposta positiva da parte della dama: le news durante le prossime puntate.