Mercoledì 31 dicembre si rinnova l'appuntamento in televisione con i classici show di fine anno che saranno trasmessi su Rai 1 e Canale 5. Nel dettaglio sulla rete ammiraglia della tv di Stato andrà in onda la nuova edizione de L'anno che verrà, lo storico show che traghetterà gli spettatori verso il 2020 condotto da Amadeus. Sulla rete ammiraglia Mediaset, invece, sarà trasmesso lo show Capodanno in musica presentato da Federica Panicucci. Entrambi i due programmi potranno contare su un cast ricco di ospiti che conta i nomi di Albano e Romina, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, Benji&Fede e tanti altri.

Gli ospiti de L'anno che verrà su Rai 1: Albano e Romina, Elettra Lamborghini e D'Alessio

Partiamo dalle anticipazioni che riguardano la nuova edizione de L'anno che verrà, condotto da Amadeus a partire dalle ore 21, in diretta da Potenza. Un cast anche quest'anno molto variegato, che potrà contare sulla presenza di 'vecchie glorie' della musica italiana ma anche su artisti giovani, in grado di intercettare il gusto dei teenagers.

E così nei promo che stanno andando in onda in questi giorni su Rai 1 è stata annunciata la presenza della coppia d'oro della musica italiana composta da Albano e Romina Power.

Presente anche Gigi D'Alessio che torna a far parte del cast dello show di fine anno di Rai 1 dopo che per diversi anni ha condotto quello Mediaset.

Nel cast di questa nuova edizione de L'anno che verrà figurano anche Fausto Leali, Orietta Berti e Riccardo Fogli, Antonella Ruggiero e gli Stadio. Saranno presenti in piazza anche Cristiano Malgioglio e Ivan Cattaneo. Per i più giovani, invece, è prevista la presenza di Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici ma anche di Benji&Fede, The Kolors, Elettra Lamborghini, Arisa e Rocco Hunt.

Il Capodanno in musica di Canale 5: nel cast Rovazzi e J-Ax

Passando, invece, al Capodanno in musica su Canale 5 le anticipazioni ufficiali rivelano che nel cast ci saranno Fabio Rovazzi, J-Ax, Francesco Renga ma anche Annalisa, Riki, Nek e poi arriveranno sul palco dello show allestito a Bari anche i protagonisti dell'attuale edizione di Amici di Maria De Filippi oltre a Giordana Angi, la cantante rivelazione della passata edizione del talent show.

Entrambi i due show di fine anno Rai e Mediaset potranno essere seguiti non soltanto in televisione ma anche in streaming online. L'anno che verrà potrà essere seguito in streaming live accedendo al sito web RaiPlay oppure scaricando l'applicazione omonima free per tablet e cellulare. Per quanto riguarda invece Capodanno in musica, lo show potrà essere visto in diretta live con l'applicazione MediasetPlay oppure dal sito ufficiale del portale.