Lunedì 30 dicembre, dalle ore 21:25 su Canale 5, andrà in onda Vasco Non Stop Live 018+019, film-music dedicato ai concerti degli ultimi due anni di Vasco Rossi. Nel corso del film si parlerà, in particolare, dei concerti record tenuti dal "Komandante" a San Siro: per la prima volta nella storia, infatti, un cantante è riuscito a registrare sei date consecutive sold-out nello storico stadio di Milano. Ma nel corso del film si parlerà anche degli altri concerti che il rocker di Zocca ha svolto nell'ultimo biennio, da quello alla Fiera di Cagliari del 2019 a quello allo Stadio Olimpico di Roma del 2018.

Il regista Pepsy Romanoff: 'Volevo far vedere parti del mondo di Vasco che nessuno aveva mai visto'

Il regista del film è Pepsy Romanoff, storico collaboratore del rocker di Zocca per quanto riguardano numerosi videoclip di successo. Lo stesso regista ha presentato il film ammettendo la volontà di mostrare dei lati inediti del lavoro di Vasco: "Quando abbiamo scelto di fare il film la mia volontà era quella di far vedere delle parti del mondo di Vasco che nessuno aveva ancora mai visto: prove per i live, le registrazioni e il lavoro che vi è dietro la scelta delle canzoni da inserire nelle scalette dei vari concerti".

Ma non mancheranno le scene dei concerti veri e propri: "La volontà era quella di non portare nello schermo le solite immagini di un concerto; l'idea è quella di trasmettere, anche con le immagini, l'aspetto più rock del concerto". Nelle oltre due ore di film, dunque, si percorrono insieme a Vasco le prime mosse di preparazione a un concerto fino ad arrivare allo show vero e proprio, passando per le prove con la band e per i vari "dietro le quinte".

Il music-film di Vasco è stato nelle sale cinematografiche lo scorso novembre

Vasco Non Stop Live 018+019 verrà trasmesso per la prima volta in televisione; il film è stato trasmesso nelle sale cinematografiche solo un mese fa: il 25, 26 e 27 novembre, infatti, il film veniva proiettato in molti cinema italiani. Solo pochi giorni (il 10 e l'11 dicembre) il film è stato ritrasmesso in replica in alcuni cinema.

Il riscontro del botteghino fu ottimo, con il film evento che rimase in testa agli incassi in tutti e 3 i giorni di proiezione. Anche il 2020 si prospetta essere un anno denso per Vasco Rossi: la prossima estate, infatti, partirà un nuovo tour intitolato "Vasco Non Stop Live Festival" che lo porterà ad esibirsi in alcuni dei principali palchi italiani: annunciate, per ora, due date al Circo Massimo di Roma e una "all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Previste, inoltre, altre date a Firenze (alla Visarno Arena) e a Milano (nell'area Expo).