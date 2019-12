Il rapporto tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano è ufficialmente giunto al termine nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e donne che si è tenuta il 27 dicembre. In tale circostanza, infatti, la dama ha manifestato la propria delusione per l'atteggiamento del cavaliere, che per diversi giorni non si è fatto sentire, nonostante le segnalazioni arrivate contro di lui. L'odontoiatra ha comunque chiesto di restare nel parterre per conoscere meglio Aurora, ma ha ottenuto il rifiuto della dama, nonché dalle altre signore presenti in studio.

Dopo alcuni giorni dall'appuntamento del 27 dicembre, Il Vicolo delle News ha diffuso nuovi dettagli su quanto accaduto nella stessa registrazione, nella quale Gemma ha parlato ancora della notte da lei trascorsa insieme a Juan Luis e durante la quale lui si è addormentato. In tale circostanza la torinese ha espresso la sua delusione per l'ennesimo sogno infranto.

Uomini e donne anticipazioni: il divertente racconto di Gemma Galgani

Ulteriori anticipazioni di Uomini e donne sono state fornite da Il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 27 dicembre dedicata al Trono Over.

Secondo quanto riportato dal portale, Gemma ha raccontato che Juan Luis si era fatto sentire soltanto il giorno di Natale ma lei, visto che era passato diverso tempo dal precedente incontro, si era rifiutata di rispondere al telefono. La dama ha rivelato di avere vissuto un sogno per due mesi, precisando che poi lui è riuscito a rubarle tale sogno a causa del suo brutto comportamento. La discussione si è poi concentrata sulla visita di lui a Torino e sulla notte trascorsa dormendo insieme. Lei ha spiegato che al risveglio lui non stava molto bene e ha cominciato a fare degli strani rumori, tanto da attirare l'attenzione del receptionist dell'albergo, preoccupato per l'accaduto. Dopo il deludente incontro, Ciano aveva comunque deciso di continuare a frequentarsi con la dama.

Il silenzio social di Juan Luis Ciano

L'avventura di Juan Luis Ciano a Uomini e donne, ora, è ufficialmente giunta al termine, come riportano le anticipazioni relative al Trono Over. Quando, infatti, tutte le dame del parterre hanno rifiutato di conoscerlo, Maria De Filippi lo ha invitato a lasciare lo studio e lui se n'è andato. Da allora cos'è accaduto al cavaliere di origine venezuelana, ma residente a Napoli? Lui che negli ultimi mesi era costantemente attivo su Instagram, al punto che il suo profilo è arrivato a sfiorare i 25mila follower, è sprofondato nell'assoluto silenzio. Il suo ultimo post risale allo scorso 26 dicembre ovvero alla vigilia della registrazione tanto discussa. Anche le Stories, che erano ormai un'abitudine consolidata per i fan, non vengono più pubblicate.