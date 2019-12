Questa settimana ha fatto il suo debutto sulla Rai la nuova serie televisiva interpretata da Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo ed Edoardo Leo, "Ognuno è perfetto". Oltre agli artisti già citati, fanno parte del cast anche gli esordienti Gabriele Di Bello, Alice De Carlo e Aldo Arturo Pavesi. Il 16 dicembre è stato trasmesso in primetime su Rai 1 il primo appuntamento della fiction, in cui il protagonista Rick è riuscito a trovare un lavoro in una fabbrica di cioccolato dove incontrerà anche l'amore della sua vita, la giovane Tina.

Qualora non abbiate avuto la possibilità di seguire la prima puntata di "Ognuno è perfetto", è già facilmente reperibile la replica sui siti ufficiali Rai.

La replica del primo appuntamento in streaming

La replica della prima puntata della fiction con Cristiana Capotondi sarà disponibile soltanto in streaming su Rai Play. Il sito, infatti, presenta un vasto catalogo di repliche appartenenti alle più note serie televisive trasmesse dalla Rai, a cui si aggiungerà da questa settimana in poi anche "Ognuno è perfetto".

Da non dimenticare che, per vedere le repliche su Rai Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito e, qualora vogliate vederle su smartphone, scaricare un'app da installare sui vostri dispositivi mobili.

La trama

Nella prima puntata, pertanto, Rick ha trovato lavoro in una fabbrica di cioccolato in cui conoscerà una ragazza di origini albanesi di nome Tina, affetta dalla sindrome di down. In breve tempo, il ragazzo si innamorerà perdutamente di lei e della sua semplicità. Nel frattempo, Rick dovrà fare i conti con la crisi che sta attraversando la sua famiglia: il padre Ivan, infatti, ha deciso di cedere la sua attività per occuparsi interamente del figlio, tralasciando i suoi problemi coniugali con la moglie Alessia.

Come a casa anche al lavoro le cose non andranno nel migliore dei modi dato che il reparto in cui lavora, il packiging, rischierà la chiusura a causa di alcuni membri del CDA. A quel punto, a cercare di salvare la situazione ci sarà Miriam, la proprietaria della fabbrica che farà un'interessante proposta al cda per evitare la chiusura del reparto.

In questo clima di instabilità della fabbrica in cui lavorano, Rick e Tina si avvicineranno moltissimo ed inizieranno a poco a poco la loro storia d'amore fatta di momenti di gioia e tenerezza.

L'idillio però si interromperà bruscamente quando le forze dell'ordine porteranno via Tina e sua madre a causa di alcune irregolarità presenti sul loro permesso di soggiorno. Nel frattempo, Alessia deciderà di lasciare momentaneamente la sua famiglia per partire alla volta di San Diego, senza preoccuparsi di Rick ed Ivan.