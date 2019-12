Primo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, martedì 3 dicembre, Gemma sarà l'assoluta protagonista con Juan Luis, ma non mancheranno anche le liete novelle di alcuni ex protagonisti: Sossio e Ursula, infatti, presenteranno a tutti la loro bambina, Bianca. In studio anche Ida e Riccardo, che faranno il punto sulla loro storia.

Uomini e Donne, anticipazioni: in studio ritornano Sossio e Ursula

Nell'appuntamento odierno del dating show, Gemma Galgani sarà la protagonista assoluta.

La dama torinese, durante la settimana, ha fatto un'esterna in casona con Juan Luis. I due hanno ampiamente discusso sulla loro relazione: lui dichiara che inizia a dare un peso alla loro conoscenza, lei difende il suo modo di essere, definendosi istintiva e che "quello che sento faccio".

A proposito d'istintività, la sera prima della registrazione della puntata, Gemma ha raggiunto Juan Luis in albergo. Ovviamente la questione farà scattare la solita querelle tra la dama torinese e Tina: quest'ultima riterrà che la dama sia solamente interessata "a un certo aspetto" del rapporto, cosa che farà infuriare Gemma.

Non solo liti, ma anche belle sorprese, infatti in studio torneranno Sossio e Ursula, per presentare al pubblico di Uomini e Donne la loro piccola Bianca. Momenti di tensione, invece, tra Ida e Riccardo, che faranno il punto sulla loro situazione, dopo la rottura di settimana scorsa. L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.