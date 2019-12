Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, di cui martedì 3 dicembre, andrà in onda la prima puntata di questa settimana dedicata al trono over. Questa settimana, infatti, la trasmissione sentimentale di Maria De Filippi è iniziata con il racconto delle novità del trono classico, incentrato sulla scelta di Giulia, ma domani pomeriggio torneranno in studio Gemma Galgani, Ida Platano e tutti gli altri protagonisti del trono over. In particolar modo Riccardo sarà molto duro nei confronti della sua dama, dopo l'ennesimo scontro verbale.

Spoiler Uomini e donne del 3 dicembre: Gemma ha raggiunto Jean Pierre in albergo

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne del 3 dicembre rivelano che si partirà dal racconto delle novità che riguardano Gemma Galgani, alle prese con la frequentazione con Jean Pierre.

In studio verrà mostrato il filmato del post puntata della scorsa settimana, dove il cavaliere ribadisce alla dama torinese che lui da un peso importante alle parole e alla conoscenza tra di loro. Gemma ribatte dicendo di essere una donna istintiva e che fa sempre quello che sente.

Successivamente, poi, in studio Gemma confesserà che in settimana ha raggiunto Jean Pierre in albergo, prendendo così il 'famoso taxi', così come ha sottolineato la stessa padrona di casa della trasmissione di Canale 5.

Nel corso della trasmissione, poi, come spoilerato dal video pubblicato su WittyTv, non mancherà un nuovo scontro acceso con Tina Cipollari, la quale continuerà a puntare il dito in maniera prepotente nei confronti della sua 'nemica giurata'.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne del 3 dicembre, rivelano che in studio faranno il loro ingresso anche Sossio e Ursula, una delle coppie più chiacchierate delle ultime edizioni del trono over.

Riccardo furioso contro Ida

I due, dopo aver coronato il loro sogno d'amore, sono diventati genitori della loro prima bambina e la presenteranno in studio alla padrona di casa e a tutti il pubblico che in questi anni ha fatto il tifo per la loro storia d'amore.

E poi, ancora, gli spoiler di questa nuova puntata del trono over rivelano che si tornerà a parlare anche di Ida e Riccardo. Il cavaliere apparirà decisamente furioso nei confronti della sua fidanzata, chiedendosi a gran voce cosa abbia fatto lei nei suoi confronti in queste settimane.

Non mancherà la frecciatina al vetriolo di Riccardo, il quale ad un certo punto dirà: "Continua così che i followers crescono", volendo quasi insinuare che la Platano stia facendo tutto questo per accrescere la sua popolarità sul fronte social.