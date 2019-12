Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con le avventure dei protagonisti della Milano degli anni '60, portando ogni settimana ricche novità per i telespettatori. Nella puntata di mercoledì 4 dicembre, Angela accetterà di andare a vivere con le ragazze. Marcello avrà un'idea per risolvere la situazione lavorativa sua e di Salvatore, mentre i Guarnieri continueranno a tramare per riavvicinare Riccardo e Ludovica. Gabriella sarà al settimo cielo perché la sua collezione otterrà un enorme successo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 4 dicembre: Salvatore teme di perdere Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì raccontano che Angela Barbieri deciderà di seguire il consiglio di suo fratello e trasferirsi a casa di Roberta e Gabriella. Quest'ultima intanto sarà molto entusiasta per il successo che la sua collezione riscuoterà al Paradiso.

Salvatore Amato sarà sempre più preoccupato per la sua posizione economica, perché vedrà la sua fidanzata proiettata verso un futuro radioso mentre lui non si sentirà alla sua altezza. Il pensiero di perdere Gabriella sarà per il cameriere un problema che gli porterà via la serenità.

Trama Il Paradiso delle Signore, 4 dicembre: Adelaide e Flavia alleate per avvicinare Riccardo a Ludovica

La trama de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 4 dicembre rivela che Marcello Barbieri, a differenza del suo collega Salvatore, non si perderà d'animo e cercherà una soluzione per risollevare la loro situazione.

Il giovane avrà un'idea che potrebbe cambiare in meglio le loro vite. Riuscirà a far tornare il sorriso al suo amico Salvatore?

Nel frattempo a Villa Guarnieri si continuerà a tramare per portare Ludovica tra le braccia di Riccardo. Adelaide troverà in Flavia una complice per arrivare ai suoi scopi: le due donne riusciranno a realizzare il sogno della giovane Brancia, facendola fidanzare con Riccardo? L'impresa sembrerà impossibile, ma la contessa non avrà nessuna intenzione di arrendersi, anche perché se il nipote si fidanzasse con Ludovica, la sua famiglia avrebbe un notevole ritorno economico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Flavia infatti ha promesso ai Guarnieri di lasciare loro l'amministrazione del suo ricco patrimonio nel caso in cui sua figlia riuscisse a conquistare il cuore del giovane rampollo di cui è innamorata da sempre.

Per sapere come andrà a finire non resta che aspettare la messa in onda delle puntate successive de Il Paradiso delle Signore 4. La soap di Rai 1 viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:40 ed è disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay in qualsiasi momento della giornata.

Il servizio è gratuito e richiede solo una registrazione al primo accesso.