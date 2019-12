Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera arrivata alla sua quarta fortunata stagione sulla tv statale. Le anticipazioni della puntata del 3 dicembre rivelano che Vincent Defois arriverà a Milano per incontrare Gabriella Rossi. Clelia Calligaris, invece, chiederà a Vittorio Conti di prendere i documenti di Oscar al grande magazzino, per evitare di incontrare Luciano Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore, puntata 3 dicembre: l'arrivo di Vincent, Roberta aiuta Angela

La soap opera con Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina continua a catturare sempre più l'attenzione dei telespettatori, grazie a storie avvincenti e personaggi molto variegati.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore riguardanti la puntata di martedì 3 dicembre, in onda dalle ore 15:40 su Rai 1, rivelano che Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta proporranno ad Angela (Alessia Debandi) di trasferirsi da loro dopo aver saputo che ha gravi difficoltà a pagare l'affitto che spartisce con Marcello. Proprio quest'ultimo cercherà di convincere la sorella ad accettare la proposta delle Veneri.

Intanto i telespettatori assisteranno all'arrivo di un nuovo personaggio: stiamo parlando di Vincent Defois, il quale giungerà al grande magazzino per incontrare la sua pupilla.

La Rossi, infatti, aveva seguito gli insegnamenti del suo mentore per sfondare come stilista. A tal proposito, la fidanzata di Salvatore (Emanuel Caserio) sarà piacevolmente sorpresa dal suo arrivo a Milano: qui Vincent rimarrà molto colpito dalla nuova linea di abiti realizzata dalla sua allieva.

Clelia necessita un favore da Vittorio

La trama de Il Paradiso delle Signore di martedì 3 dicembre vedrà Clelia con la necessità di recuperare alcuni documenti del suo defunto marito. La Calligaris, infatti, sarà indecisa se varcare o meno la soglia del grande magazzino: alla fine, la donna chiederà aiuto a Vittorio (Alessandro Tersigni), tornato nel frattempo a Milano dopo il viaggio di nozze a Parigi con Marta.

In questo modo l'ex capo-commessa si riavvicinerà al suo vecchio lavoro, sebbene questo comporti la vicinanza con Luciano (Giorgio Lupano).

A tal proposito, a casa Cattaneo i genitori di Nicoletta appariranno più felici che mai. Il ragioniere infatti acquisterà due biglietti per la Scala per sua moglie, credendola di farla felice, ma l'armonia ritrovata dalla coppia potrebbe scontrarsi a breve con il ritorno di Clelia. Come avanzerà la storia? In attesa di nuovi sviluppi, si ricorda che la soap opera italiana è in onda da lunedì al venerdì su Rai 1, mentre gli appuntamenti persi possono essere rivisti in streaming sul sito Rai Play.