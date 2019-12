Arrivano nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e donne che sono state registrate ieri pomeriggio, 16 dicembre, e che andranno in onda nel corso di questa settimana su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ancora una volta la protagonista indiscussa sarà Gemma Galgani, la quale dovrà fare i conti con i sospetti su Juan Luis Ciano. Questa volta la dama comincerà a sospettare, in prima persona, che il cavaliere non sia limpido nei suoi confronti: la starebbe sfruttando al fine di ottenere visibilità.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma delusa da Juan Luis

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne over di ieri pomeriggio, rivelano che Gemma ha raccontato di aver trascorso una serata insieme con Juan Luis a Torino e che hanno addirittura dormito nello stesso letto.

Peccato, però, che tra di loro non sia successo nulla: il cavaliere si sarebbe coricato vestito e dopo un po' si sarebbe messo a dormire, lasciando la dama da sola la quale, incredula, si sarebbe chiesta perché non ci fosse alchimia tra di loro.

Come rivelato da Il Vicolo delle News, a rincarare la dose nei confronti del cavaliere ci ha pensato anche Armando, il quale sostiene che Juan Luis stia dicendo delle clamorose bugie anche per quanto riguarda la sua professione. Il cavalier Ciano, infatti, si professa dentista, ma stando alle dichiarazioni di Armando sarebbe soltanto un tecnico odontoiatra.

Come se non bastasse, Armando ha fatto leggere a Tina e Gianni i messaggi che Juan Luis si sarebbe scambiato con sua sorella: prima l'aveva contattata su Instagram poi, quando si sono visti, il cavaliere avrebbe fatto il "cascamorto", addirittura provando ad allungare le mani.

I sospetti della Galgani sul cavaliere napoletano

Subito dopo quell'incontro, la sorella di Armando avrebbe preferito allontanare Juan Luis e non l'ha più frequentato. Lui però, in studio, ha ribadito a chiare lettere che erano soltanto amici.

Si è tornato a parlare anche della "signora di Firenze" con la quale Juan Luis si sarebbe sentito in queste settimane. Anche in questo caso Armando ha portato delle prove in studio, ritenendo che il cavaliere si sarebbe auto invitato a casa di questa signora per trascorrere del tempo con lei.

Insomma, delle accuse e dei sospetti al vetriolo nei confronti di Juan Luis, al punto che la stessa Gemma ha ammesso di avere dei dubbi. Le anticipazioni su Uomini e donne over, infatti rivelano che, interrogata da Maria De Filippi, la Galgani ha ammesso che dopo tutte queste voci comincia ad avere dei dubbi su Juan Luis: sospetta che la stia usando.

Il cavaliere, infatti, le avrebbe detto chiaramente che tra di loro non c'è alchimia e questa confessione avrebbe lasciato molto perplessa la Galgani.