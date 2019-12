Non sono mancati gli argomenti di discussione nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e donne che si è tenuta sabato 30 novembre. In tale occasione, oltre alla inaspettata proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, è stato concesso ampio spazio anche ad Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano ha fatto il punto sulla frequentazione con alcune dame del parterre, raccontando di avere riallacciato i rapporti con Roberta Di Padua. Tra loro c'è stato un incontro anche se esso non è sfociato in nulla di fisico.

Ma le novità hanno caratterizzato anche il suo rapporto con Veronica Ursida. La coppia si è rivista a Roma ma, a differenza di quanto accaduto in precedenza, questa volta il bacio appassionato c'è stato.

Uomini e donne anticipazioni Over: Armando vede Roberta e Veronica

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Il Vicolo delle News relative alla registrazione del 30 novembre hanno concesso spazio alle nuove frequentazioni di Armando Incarnato, seduto al centro dello studio davanti a Veronica e Roberta.

Il cavaliere ha spiegato di avere riallacciato i rapporti con la Di Padua, con la quale è apparsa evidente l'attrazione fisica di un tempo. Tra loro, però, non c'è stato alcun tipo di sviluppo romantico, né con baci né con altri gesti simili. Al termine della cena, Armando ha deciso di contattare Veronica proponendole di vedersi a Roma. Si è trattato di una decisione presa all'ultimo momento ma che comunque ha avuto un esito positivo. Nella precedente registrazione del Trono Over, Armando si era detto deluso per l'assenza di sviluppi nel rapporto con la Ursida, che era fermo a qualche bacio a stampo. Ma l'ultimo incontro da lui descritto si è concluso positivamente con un primo bacio appassionato.

Trono Over Uomini e donne: la replica di Simone

Il racconto di Armando Incarnato non è rimasto privo di conseguenze, aprendo un nuovo scontro nello studio di Uomini e donne. Protagonista, oltre al napoletano e alla Ursida, è stato ancora una volta Simone che ha messo in discussione le esternazioni del collega. Le anticipazioni rivelano che l'affascinante cavaliere è intervenuto per raccontare che lui e Veronica si sono sentiti più volte negli ultimi giorni. A suo dire, la dama avrebbe ammesso di non essere affatto interessata ad Armando come lui vuol far credere.

Il dibattito si è fatto particolarmente acceso in studio anche se pubblico e opinionisti non avrebbero dato grande credibilità a Simone. Infatti, stando a quanto dichiarato da Il Vicolo delle News nel suo resoconto, neppure Maria De Filippi sarebbe apparsa convinta delle parole di quest'ultimo.