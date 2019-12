Il Paradiso delle Signore 4 procede prima della pausa natalizia e anche i personaggi si preparano in vista delle feste. Nel corso della puntata di giovedì 19 dicembre, la famiglia Amato sarà protagonista. Salvatore e Marcello rifletteranno sulla proposta di Riccardo, mentre Agnese chiederà ad Armando di trasferirsi nella casa vicino alla sua. Inoltre Marta penserà a come trattenere Clelia al Paradiso. Ci riuscirà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4: Marcello accetta la proposta di Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, di giovedì 19 dicembre, raccontano che Salvatore e Rocco verranno a conoscenza dell'idea di Agnese.

La donna, infatti, penserà che sia una buona soluzione il trasferimento di Armando nel palazzo in cui abitano loro. I due ragazzi non prenderanno bene la scelta della signora Amato, ma Agnese non si lascerà influenzare dai loro giudizi. La donna, infatti, chiederà al magazziniere di andare a vivere nella casa lasciata da Marcello e Angela. Tra lei e Armando si tratta solo di una semplice amicizia o potrebbe esserci qualcosa di più?

Nel frattempo, Salvatore cercherà di convincere Marcello ad accettare la proposta di Riccardo. Se il Guarnieri aiutasse economicamente i ragazzi, infatti, il loro sogno di acquistare la Caffetteria potrebbe diventare realtà. Il Barbieri accetterà l'aiuto di Riccardo e finalmente il progetto imprenditoriale sarà sempre più vicino.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 19 dicembre: Riccardo rassicura Ludovica

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 19 dicembre, rivela che nella puntata di giovedì le Veneri decideranno di comprare un regalo al piccolo Carletto. Vista l'imminente partenza di Clelia dopo le feste, le ragazze vorranno lasciare un ricordo al bambino. Marta, però, sembrerà non disposta ad arrendersi facilmente alla decisione della Calligaris. La Guarnieri, infatti, studierà un piano per far restare la capocommessa al Paradiso.

Di cosa si tratterà?

Intanto Ludovica continuerà a essere gelosa di Angela e Riccardo, per tranquillizzarla, sminuirà il rapporto che c'è tra lei e la cameriera del Circolo, rassicurando la Brancia. Sarà davvero come afferma Guarnieri o tra i due ragazzi sta già nascendo un sentimento? Intanto a casa Amato il Natale avvolgerà gli inquilini, che si accingeranno a preparare il tradizionale presepe in occasione dell'arrivo delle feste.

Quale sarà la decisione di Clelia? Per scoprirlo non resta che aspettare i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 4, tutti i pomeriggi su Rai 1 dalle 15:40.

Le puntate, inoltre, sono disponibili sulla piattaforma Raiplay.