Prosegue l'appuntamento con la fortunata fiction italiana di origine partenopea 'Un posto al sole'. Le anticipazioni degli episodi, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019, ci raccontano che a Villa Palladini si inizierà a percepire l'aria festiva. Sfortunatamente, questo periodo di pace e tranquillità verrà interrotto da un improvviso arrivo. Infatti Filippo e Serena, dopo aver trascorso un piacevole Natale in famiglia, si troveranno ad affrontare un'inaspettata e dura prova che potrebbe avere delle conseguenze terribili sulla loro armonia matrimoniale. Nel frattempo Guido sarà obbligato a risolvere il problema riguardante la convivenza con il figliolo Vittorio.

Festeggiamenti in casa Palladini

Prossimamente, a Palazzo Palladini, tutti si mostreranno felici, ma impegnati nella decorazione della casa per festeggiare l'imminente Natale. Per Serena (Miriam Candurro) ed il giovane Filippo (Michelangelo Tommaso) sembrerà essere un momento idilliaco, pacifico e gioioso. La coppia ha da poco superato un periodo critico e pieno di problemi e crisi, in più il duetto ha deciso di aprire un piccolo hotel in città. In seguito, un arrivo inaspettato porterà discordia tra i due.

Angela e sua madre continueranno ad avere molteplici discussioni riguardo la vicenda di Clara, la domestica della famiglia Viscardi. Infine, Otello e Renato, in seguito all'iniziativa di Raffaele, rischieranno di diventare coinquilini.

L'amante di Filippo arriva in Campania

Negli episodi precedenti, l'uomo aveva iniziato, a Tenerife, una relazione extra-coniugale con la collaboratrice Viviana (Angela Bertamino). Filippo si sentiva alquanto turbato a causa del gesto fatto, perciò aveva preso la decisione di non rivelare nulla alla moglie, ma prima o poi tutti sono tormentati dal passato.

La bella donna arriverà nel capoluogo campano e deciderà di pernottare proprio nell'albergo di Serena. Non è chiaro dalle trame se tutto ciò accadrà per caso o se essa sceglierà tale luogo per riavvicinarsi al Sartori. Nonostante ciò, l'imprenditore sarà molto turbato dall'evento e dovrà riflettere sul da farsi.

Vittorio inacerbito

Nelle puntate natalizie, in onda sulla rete televisiva Rai, vedremo che Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) avrà una leggera ma significativa lite con Guido (Germano Bellavia).

Quest'ultimo si accorgerà che il suo erede, nonostante sia cresciuto, sia molto immaturo.

Infatti, il Del Bue si mostrerà sempre più stanco ed anche esacerbato e, stanco della convivenza prenderà una fatidica decisione che peggiorerà la relazione tra i due parenti. Intanto. Guido verrà a conoscenza del fatto che la misteriosa ed ignota persona che si è intrufolata in casa è molto vicina a lui e cercherà di far cambiare opinione a Mariella (interpretata da Antonella Prisco).