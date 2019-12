Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni delle prossime puntate di Una vita che andranno in onda su Canale 5 dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020 in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno e l'attenzione sarà incentrata soprattutto sulle condizioni di salute di Celia, che non sono destinate a migliorare. Nel frattempo Lolita sembra essere decisa a rimandare definitivamente le sue nozze con Antonito ma Celia le farà cambiare idea.

Una Vita, anticipazioni al 3 gennaio: Celia sta male

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate di Una Vita che saranno trasmesse su Canale 5 fino a venerdì 3 gennaio, rivelano che le condizioni di salute di Celia peggioreranno di giorno in giorno sempre di più. Il dottor Quilles che la sta tenendo sotto controllo, comincerà a sospettare che la donna sia stata affetta dallo stesso morbo che ha colpito anche gli abitanti di Hoyo. Il medico, poi, consiglierà a Lucia e Felipe di abbandonare il loro appartamento per evitare ogni possibile contagio.

Felipe così verrà invitato da Samuel, che gli chiederà di trascorrere qualche giorno a casa sua. L'uomo, però, non accetterà la sua proposta perché non ha alcuna intenzione di abbandonare sua moglie in questo momento così delicato e complicato della sua vita. E così Felipe metterà a repentaglio la sua stessa vita ma non intende staccarsi da Celia che in questo momento ha bisogno del suo aiuto.

Nel frattempo Servante informerà Paciencia attraverso un telegramma del fatto che presto andrà a trovarla a Cuba. La reazione della donna, però, non sarà affatto positiva e senza troppi mezzi termini lo informerà che non ha intenzione di vederlo e quindi non gradisce la sua eventuale visita.

Il matrimonio di Lolita viene messo a rischio

Gli spoiler delle prossime puntate di Una Vita che andranno in onda fino al 3 gennaio su Canale 5, inoltre, rivelano che Lolita affranta per quello che è successo a Celia, deciderà di rimandare il suo tanto atteso matrimonio con Antonito.

Tuttavia Celia nel momento in cui apprenderà le intenzioni di Lolita, le chiederà di non interrompere i vari preparativi e quindi di non rimandare il suo sogno d'amore.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui per i due giovani amanti. In questi nuovi episodi in onda da lunedì prossimo, arriverà in paese una vecchia conoscenza di Lolita. Trattasi di Ceferino, un compaesano della donna il quale vuole che venga rispettata una vecchia tradizione. Ceferino, infatti, racconterà di un bacio che c'è stato tra lui e Lolita e per questo motivo la chiederà in sposa. Nel frattempo Inigo comincerà a scommettere un bel po' di soldi sulle gare di boxe che si svolgono all'interno della società ginnica.