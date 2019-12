Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap spagnola, "Una vita", ambientata in un'immaginario condominio cittadino dei primi del '900. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 30 dicembre al 3 gennaio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sul precario stato di salute di Felipe e Celia, sui tentativi di Servante di contattare Paciencia e sull'arrivo ad Acacia di Cefarino, una vecchia conoscenza di Lolita.

Servante invia dei telegrammi a Paciencia

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che il dottor Quilles chiederà a Lucia e Felipe di lasciare il loro appartamento, per permettergli di tenere Clelia in quarantena. Richiesta che però verrà esaudita soltanto in parte, in quanto Felipe si rifiuterà di lasciare la moglie da sola in casa. Servante comunicherà a Paciencia di volersi recare a Cuba per vederla, ma la donna lo esorterà a non raggiungerla. Nel frattempo, Liberto accetterà di portare Inigo alla società di ginnastica, mentre Ramon impedirà a Trini di andare a trovare Celia.

Dopo aver interrotto i preparativi delle sue nozze con Antonito, Lolita incontrerà un suo amico di Cabrahigo, Ceferino, che sosterrà di essere il suo promesso sposo. Flora e Leonor inizieranno a dubitare di Inigo, quando quest'ultimo incomincerà a scommettere tanti soldi negli incontri di boxe che si svolgono all'interno della società di ginnastica. Non riuscendo a sopportare l'idea di poter perdere la moglie, Felipe deciderà di dare un bacio in fronte a Celia per condividere il suo destino.

Telmo va a parlare con Jimeno Batan

Samuel inizierà a preoccuparsi davvero, quando Lucia deciderà di recarsi da Telmo per farsi confortare da lui. Lolita spiegherà a Trini di non poter sposare più Antonito perché già promessa sposa di Ceferino, a causa di un bacio che si scambiò con quest'ultimo nel corso dell'adolescenza in una sera in cui sorgeva un quarto di luna dopo una grandinata a Cabrahigo.

Dopo aver inviato a Servante un telegramma per invitarlo a non raggiungerla a Cuba, Paciencia ne invierà degli altri con lo stesso contenuto.

Dopo aver ascoltato il racconto di Lolita, Trini deciderà di sostenere l'amica nella difficile situazione che si è venuta a creare con Ceferino, al contrario di Antonito e Ramon che insisteranno per ignorare le superstizioni di Cabrahigo. Per capire se Samuel sta ancora ingannando Lucia, Telmo deciderà di incontrare Jimeno Batan per fargli delle domande, ma lo strozzino non gli rivelerà nulla di utile. Dopo essersi chiuso in casa con la moglie, Felipe non darà più segni di vita come Celia. A quel punto, Lucia deciderà di entrare in casa Alvaraz per controllare come stanno i due coniugi, ma i vicini di casa glielo sconsiglieranno per paura di un possibile contagio.