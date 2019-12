Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sono stati gli ospiti della seconda puntata di Rivelo, programma in onda su Real Time condotto da Lorella Boccia. I due si sono confidati con la conduttrice raccontando retroscena inediti della loro storia d'amore, durata ben 4 anni. La coppia durante la relazione parlava di figli e matrimonio, ma dopo la rottura Fabio ha definito il suo rapporto con Nicole un inferno.

Fabio Colloricchio a Rivelo: 'A Uomini e Donne ho scelto di cuore Nicole e non me ne pento'

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sono stati una coppia molto amata, uscita dal programma Uomini e donne nel maggio del 2015. Lui - precedentemente corteggiatore di Teresa Cilia - era riuscito a guadagnarsi il trono e Nicole era scesa a corteggiarlo. Il corteggiamento era stato sin dall'inizio complicato: i due sembravano non capirsi e lui non si fidava affatto di lei. Oltre a questo vi era la presenza di Silvia Raffaele, bellissima calabrese che si contendeva il cuore di Fabio.

Fabio e Nicole in realtà si conoscevano già da prima di partecipare a Uomini e Donne. I due giovani si erano conosciuti in discoteca e proprio per questo furono messi sotto torchio dal pubblico. Lui si era avvicinato a lei e le aveva chiesto di uscire, ma lei aveva risposto di no. Quando Nicole ha sceso le scale per lui, Fabio era molto sorpreso. Aveva il dubbio che lei fosse lì esclusivamente per le telecamere, ma intervistato dalla Boccia ammette: 'Poi mi sono innamorato e di cuore ho scelto lei. Non me ne pento. Sono stati 4 anni importanti e la mia prima convivenza'.

Tra alti e bassi, la coppia uscita da Uomini e Donne è stata unita per 4 anni. I due hanno convissuto a Roma. Poco dopo la rottura Colloricchio ha partecipato a Supervivientes, cioè la versione spagnola dell'Isola dei Famosi.

Sull'isola ha conosciuto Violeta Mangriñan, la sua attuale fidanzata, con cui convive a Madrid. Violeta è sbarcata sull'isola fidanzata, ma poi si è invaghita a tal punto di Fabio da lasciare il suo fidanzato in diretta tv e seguire il suo cuore. Violeta e Fabio condividono già un tatuaggio: una palma di Cayo Paloma con un cuore.

Fabio sullo scandalo con Violeta a Supervivientes: 'Pensavamo di essere da soli'

Fabio sulla sua esperienza a Supervivientes confessa: 'L'Isola mi ha cambiato il modo di pensare, sono tornato diverso'. In Honduras ha conosciuto Violeta, ha sentito il bisogno di aiutarla e di proteggerla. Il loro primo bacio è arrivato quando lei ha lasciato il suo fidanzato durante il programma. Sullo scandalo che li ha visti consumare davanti alle telecamere risponde: 'Io e Violeta pensavamo di essere da soli.

Poi da lontano abbiamo visto una luce e abbiamo fermato tutto. (..) Se avessi saputo delle telecamere non l'avrei fatto'. E alle domande incalzanti della Boccia risponde: 'Non penso di aver mancato di rispetto a Nicole'.

Durante la sua permanenza a Supervivientes Fabio non ha speso parole lusinghiere verso Nicole, anche se sostiene di non ricordarselo: 'Non ricordo di averla insultata o detto cose negative. Non ho visto le registrazioni, dovrei rivedermi. Io dissi che era una ragazza fredda, ma non era un insulto'. E sull'aver definito il loro rapporto un inferno spiega: 'Sono successe cose che ci hanno toccato molto.

Poi c'è stato un riavvicinamento, ma è stato difficile. Provavamo qualcosa di forte però la relazione si era sporcata. Chiedo scusa per questa cosa. 'Inferno' per come la vivevo io, mi riferivo al nostro periodo di crisi e non a tutta la relazione'.

Uscito dall'isola Fabio ha trovato una diffida da parte di Nicole, la quale non ha mai risposto agli attacchi ricevuti: 'Lei ha visto degli spezzoni di video. Poteva aspettare che uscissi per parlare'. Colloricchio dopo vari tentativi da parte della Boccia di spingerlo a chiedere scusa a Nicole per averle mancato di rispetto dice: 'Adesso me ne accorgo di aver detto parole pesanti che non dovevo dire.

Ho fatto una cavolata e chiedo scusa'.

La Mazzocato si commuove a Rivelo: 'Mi sono sentita umiliata'

Nicole tra le lacrime confessa alla Boccia di essersi sentita davvero umiliata in seguito alle parole di Fabio sull'isola. Si erano lasciati con il sorriso, in buoni rapporti e non si aspettava un comportamento del genere dal suo ex fidanzato. Nicole ammette anche di essere stata taggata nel video di passione tra Fabio e Violeta che aveva fatto il giro del web: 'È stato di cattivo gusto. (..) Se mi chiedesse scusa non ritirerei comunque la querela, ma da parte sua ci poteva stare un messaggio di scuse'.

Ora Nicole vive una splendida storia d'amore con Thomas Teffah: 'È stato un amore inaspettato. Ci siamo conosciuti 8 anni fa a Lignano Sabbiadoro. Mi ero lasciata con Matteo Branciamore e soffrivo ancora. C'era stata una piccola chiacchierata e nient'altro'. Due anni dopo, nello stesso posto, si sono rivisti. Nicole nel frattempo ha avuto un'altra frequentazione e poi è arrivato Fabio, quindi Thomas è sparito di nuovo dai suoi pensieri. Dopo la rottura con Fabio, Nicole ha chiesto ospitalità al fratello che vive a Londra. 'Nella mischia di Londra l'ho rivisto. Da 6 giorni iniziali sono rimasta 20'.

Alla domanda sui fiori d'arancio risponde: 'Sì, lo sposerei. Ogni giorno mi fa sentire bella, amata, protetta. Però con calma'. E aggiunge: 'Thomas mi ha donato anche la voglia di diventare mamma. Mi fa bene'.

Nicole: 'Uscita da Uomini e Donne ho pensato di togliermi la vita'

Alla fine dell'intervista arriva la rivelazione dei due ex fidanzati. Fabio ritorna alla crisi che li ha colpiti a fine 2016 e confessa: 'Io e Nicole abbiamo commesso sbagli molto forti. Tradimenti. Abbiamo voluto recuperare la situazione a prescindere dagli sbagli e siamo andati avanti. Questa crepa nella relazione non si è più riparata.

(..) Ho tradito prima io'. E aggiunge: 'Le relazioni sono esperienze. Con Violeta non voglio commettere gli errori del passato. La mia relazione attuale è un tornado, fuoco puro. Violeta è la donna della mia vita. Un figlio insieme? Può succedere'.

Nicole - già vittima di bullismo durante l'adolescenza - si lascia andare ad una dolorosa confessione che risale al termine della sua esperienza a Uomini e Donne: 'Mi descrivevano come un mostro. Sono arrivata a pesare 39 chili. Non avevo più voglia di vivere, ho rischiato l'anoressia. Ho pensato di togliermi la vita. Ho ricevuto minacce di morte, anche verso la mia famiglia.

Sono andata da uno psicologo e piano piano ho ritrovato la mia strada superando le etichette che mi avevano dato'.