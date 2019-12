Manca sempre meno alla prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, prevista per mercoledì 8 gennaio 2020, e il presentatore Alfonso Signorini sta lavorando per completare il cast di concorrenti che varcheranno la porta rossa della casa più spiata d'Italia. In particolare, nel corso delle ultime ore è arrivata l'ufficialità sul settimo concorrente che entrerà nella casa di Cinecittà: si tratta dell'attore e personaggio televisivo Antonio Zequila, noto anche per aver già partecipato ad altri Reality Show, tra cui la terza edizione dell'Isola dei famosi.

L'annuncio è stato dato da Wanda Nara e Pupo

L'annuncio ufficiale della partecipazione di Zequila al Gf Vip 4 è stato dato dagli opinionisti del programma tv, la showgirl Wanda Nara e il cantante Pupo: la strana coppia lo ha dichiarato nel corso dell'intervista doppia realizzata da Le Iene nella puntata di domenica 22 dicembre.

Dunque Zequila andrà ad aggiungersi all'attrice e produttrice cinematografica di origini croate Rita Rusic, al cantante ed ex concorrente di Temptation Island Pago, alle conduttrici e showgirls Antonella Elia e Adriana Volpe, al giornalista e conduttore radiofonico Michele Cucuzza e all'ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia.

In particolare, i primi due nomi sono stati annunciati via social, mentre Volpe, Cucuzza ed Elia sono stati svelati dallo stesso Signorini durante una puntata del programma La repubblica delle donne. Infine, l'ex moglie del cantante delle Vibrazioni è stata annunciata sempre dal presentatore del Gf Vip durante una recente intervista.

Mancano ancora alcuni concorrenti al reality show di Canale 5

Ora resterà da vedere quali saranno gli altri vip che si aggiungeranno al cast di questa edizione che si preannuncia davvero vip. In questi giorni sono circolati alcuni nomi di personaggi che, seppur non sono stati ufficialmente annunciati, sembrerebbero essere prossimi a far parte del cast del reality show. Stiamo parlando dell'ex madre natura Paola Di Benedetto e dell'attore Andrea Denver. Invece tra i personaggi provenienti da Uomini e Donne ci potrebbero essere Andrea Del Corso e Ivan Gonzalez.

E' stata poi smentita la partecipazione di Lorenzo Riccardi.

Non ci resta che aspettare ulteriori novità per scoprire chi saranno gli altri membri che andranno a comporre il cast del reality show di Canale 5. Intanto, gli addetti ai lavori continuano a dire che ci sono trattative in corso per far entrare all'interno del programma tv anche l'ex compagna di Albano Carrisi, Loredana Lecciso.