Achille Lauro e Boss Doms sono tornati a prendersi i titoli e le attenzioni di svariati magazine online anche al di là dell'ambito prettamente musicale. Il 'merito' questa volta non è di qualche polemica o di qualche dimostrazione d'affetto pubblica – nei mesi scorsi la foto del bacio sulle labbra tra i due aveva catturato altrettante attenzioni online – ma di un piccolo incidente occorso allo storico amico e producer dell'autore di 'C'est la vie', che da anni lo accompagna in tutte le sue esibizioni live.

I fatti si sono verificati due giorni fa, sabato 21 dicembre 2019, durante un live di Achille Lauro e Boss Doms a Viterbo, presso un noto locale del comune laziale.

Viterbo, Boss Doms si lancia sul pubblico ma si ritrova per terra

Durante l'esecuzione del brano 'Thoiry RMX', hit underground originariamente realizzata dal giovane rapper romano Quentin 40, e successivamente portata al successo mainstream grazie appunto al remix, a cui hanno preso parte anche Achille Lauro e Gemitaiz, il producer e musicista ha tentato uno stage diving, cosa che spesso riesce a realizzare con successo durante gli show in cui è protagonista assieme ad Achille Lauro.

Questa volta però, subito dopo aver tentato il classico lancio sul pubblico, che avrebbe dovuto sorreggerlo, Edoardo Manozzi – questo il vero nome dell'artista classe 1988 – si è ritrovato al suolo. Gli spettatori dello show presenti sotto al placo non hanno infatti sorretto il 31enne romano, aiutandolo però a rialzarsi dopo la caduta.

Boss Doms: 'Se ti prendono sempre non è punk'

Il tutto è stato immortalato da un video, subito rilanciato dai diversi canali di informazione che abitualmente seguono le gesta dei principali attori del Rap game, e rapidamente diventato virale su Instagram. Nella tarda mattinata di oggi anche alcune testate giornalistiche hanno diffuso la notizia, suscitando significativa ironia online.

Il primo a scherzarci su è stato lo stesso Boss Doms, che commentando il post della popolare pagina 'Welcome To Favelas' – che ha ripubblicato le immagini dell'accaduto – ha dichiarato: "Se ti prendono sempre non è punk".

Le critiche degli utenti: 'Lasciate i tuffi dal palco ai metallari'

Tantissimi i commenti ironici ma allo stesso tempo critici nei confronti di Achille Lauro e Boss Doms comparsi online in queste ore, emblematiche in tal senso le dichiarazioni di alcuni utenti, tutt'ora presenti sotto al post che l'edizione online del Fatto Quotidiano ha voluto dedicare alla vicenda nella tarda mattinata di oggi.

"Lasciate che i tuffi dal palco vengano fatti solo dai metallari – dichiara infatti un lettore – loro lo fanno da una vita ed è una cosa entusiasmante. Puoi stare sicuro che non ti fanno mai cadere". "Soltanto quando si è ritrovato per terra si è reso conto di non essere a un concerto rock", aggiunge invece qualcun'altro.