Una gaffe che non è passata inosservata ed ha scatenato l’ironia social. Nel corso della puntata del 9 dicembre di Live Non è la D’Urso la conduttrice del talk show ha fatto confusione tra Chiara Nasti e Chiara Biasi. La prima, influencer ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi, era presente in studio ed è rimasta spiazzata quando Barbara d’Urso, nel presentarla, ha sottolineato che era “la protagonista della settimana”. La ventunenne napoletana è rimasta stupita dall’affermazione di Carmelita.

La presentatrice si è resa conto dell’errore: “No, era un’altra Chiara.

Ma come si chiama? Biasi con la i di Imola o Blasi con la L di Livorno?” - ha chiesto la d’Urso agli ospiti in studio tra le risate generali. Al termine della puntata Chiara Nasti ha pubblicato una serie di Stories attraverso le quali ha ammesso che inizialmente non aveva compreso l’equivoco. “Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico” - ha ironicamente affermato l’influencer.

Barbara d'Urso scherza sull'equivoco: 'Meglio se cado nella botola'

Nel corso della puntata di ieri sera di Live Non è la d’Urso è andato in scena il confronto tra gli influencer arricchiti e gli artisti in difficoltà economica dopo un passato da protagonisti.

Tra gli ospiti in studio Chiara Nasti, influencer napoletana da 1,7 milioni di follower su Instagram e sorella di Angela, ex tronista di Uomini e Donne. Tra gli argomenti oggetto di discussione la polemica legata allo scherzo realizzato da Le Iene nei confronti di Chiara Biasi. Quest’ultima, durante la burla, ha dichiarato che non si alzerebbe dal letto neanche per 80 mila euro. Uscita che ha sollevato un polverone sui social ed è stato oggetto di acceso dibattito nel corso del talk show condotto dalla d’Urso.

La d'Urso si è resa, però, protagonista di uno scivolone finendo col confondere la Nasti con la Biasi e presentandola come l’influencer finita nel bersaglio dell’opinione pubblica. La ventunenne è parsa meravigliata ed ha chiesto lumi a Carmelita. “Ma non sei la protagonista del caso della settimana. È meglio se cado nella botola.” - ha scherzosamente affermato la conduttrice.

Chiara Nasti su Instagram: 'Quando non capisci ringrazia sempre'

La gaffe ha fatto il giro del web e nel giro di pochi minuti sono stati pubblicati meme e gif ironici sui social network.

Sulla questione si è soffermata anche Chiara Nasti al termine della puntata di Live Non è la d’Urso. L’influencer ha riferito ad una fan, che le chiedeva lumi sull’episodio, che inizialmente non aveva compreso cosa stesse accadendo.

“Quando non capisci ringrazia sempre, non fai mai male” - ha riferito per poi aggiungere nelle Stories: “Ma io sono una protagonista sempre, non avevo capito nulla. Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico” - ha chiosato la ventunenne prima di rendersi protagonista di una divertente parodia dell’episodio andato in scena nel corso del talk show di Canale 5.