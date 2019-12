Domenica 15 dicembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 alle 21:20 la sesta ed ultima puntata della fiction 'Oltre la soglia' con protagonista l'attrice italiana con cittadinanza statunitense Gabriella Pession. Secondo le ultime anticipazioni, nel finale di stagione ci saranno numerose novità e colpi di scena. In particolare, verrà alla luce il segreto sulla malattia psichiatrica di Tosca Navarro. Quest'ultima dovrà affrontare gli effetti del suo segreto proprio con il magistrato Piergiorgio Di Muro con la quale ha una relazione complicata. Infatti ci sarà una commissione che indagherà sullo stato di salute della psichiatria.

Finale di stagione Oltre la soglia: Tosca dovrà sostenere un colloquio con un ispettore del Ministero

Nel finale di stagione, la psichiatra dovrà avere il coraggio di affrontare Di Muro. Infatti, quest'ultimo ormai conosce tutta la verità sul conto della donna, ma nonostante ciò per la Navarro sarà molto difficile avere questo confronto ed affrontare questo argomento. Però poi Tosca capirà che se davvero vorrà che le cose possano funzionare con il magistrato allora dovrà raccontargli tutto.

Nel frattempo, all'ospedale arriverà una commissione disciplinare che dovrà decidere le sorti della psichiatra.

Infatti, Tosca, i suoi colleghi e il magistrato dovranno sostenere un colloquio di fronte ad un ispettore del Ministero. Quindi verrà stabilito se la Navarro potrà continuare o meno a fare il suo lavoro. Oppure se verrà licenziata dall'ospedale.

Riassunto quinta puntata Oltre la soglia

Domenica 8 dicembre è andata in onda in prima serata su Canale 5, la penultima puntata della serie televisiva targata Mediaset. Nel quinto appuntamento Tosca Navarro ha affrontato due nuovi casi. Il primo riguarda una ragazza di nome Emma che è rimasta sin da piccola orfana di entrambi i genitori.

Da quel momento in poi, la ragazza vive in una casa famiglia ed ha degli atteggiamenti molto strani. Infatti Emma è una ragazza molto problematica che si chiude in interminabili silenzi e non stringe rapporti con nessuno. Proprio per questo motivo, la psichiatra è intervenuta ed è riuscita a far parlare la ragazza e farla aprire sui suoi problemi

Ma oltre a questo, Tosca è alle prese con i suoi problemi sentimentali. In particolare, Di Muro gli voleva comunicare qualcosa di importante, ma poi sono scappati due ragazzi dall'ospedale e la psichiatra insieme al magistrato si sono messi alla ricerca di Marica e Tommaso.

In particolare, la Navarro ha scoperto che la sedicenne una volta uscita dall'ospedale ha smesso di prendere i suoi farmaci e per questo ha fatto una fuga romantica con un altro ex paziente dell'ospedale. Alla fine, la psichiatra è riuscita a mettere in salvo i due ragazzi e ha detto ai rispettivi genitori che se vogliono che i loro figli stiano bene, dovranno seguirli nella cura.