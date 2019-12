Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno di nuovo genitori. A darne l'annuncio tramite un lungo post pubblicato sui social è stata proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La giovane ha spiegato il motivo per cui fino ad oggi aveva smentito i rumors, in merito alla presunta gravidanza. Lo scorso anno Beatrice ha avuto dei problemi di salute, che l'hanno portata ad effettuare delle cure specifiche. Prima di dare l'annuncio della lieta notizia, la diretta interessata ha spiegato che voleva verificare se la gravidanza poteva essere portata avanti senza alcun problema.

L'annuncio di Beatrice Valli su Instagram

Beatrice Valli per annunciare l'arrivo del terzo bebè ha deciso di postare uno scatto su Instagram. Nella foto ci sono lei e Marco Fantini seduti sul letto insieme alla piccola Bianca, Ale ed i loro amici a quattro zampe.

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha voluto raccontare tutto ciò che gli accaduto quest'estate, senza risparmiare nulla. Dalle parole della giovane è emerso che quando Beatrice ha scoperto di essere incinta, la prima preoccupazione fu quella di accertarsi se la gravidanza potesse proseguire.

Beatrice ha raccontato che lo scorso marzo è venuta a conoscenza di una grande infezione alle tube, in cui i medici le avevano detto che aveva poche possibilità di rimanere incinta. Nonostante le cure del caso, la Valli non riusciva a riprendere in mano la sua vita tanto che fu ricoverata una seconda volta a Los Angeles.

Una volta terminate le cure, Beatrice Valli ha riferito ai suoi fan che aveva sola voglia di spaccare il mondo, di prendersi cura dei suoi figli e del suo futuro marito. Durante il viaggio di Ibiza con la famiglia, la Valli ha dichiarato di aver capito le cose fondamentali della vita.

Solamente a settembre la giovane capì che corpo le stava dando dei segnali, da qui la scoperta della gravidanza. A quel punto Beatrice Valli ha ammesso che avrebbe aspettato dopo le nozze, ma nella sua vita non ha mai programmato nulla. Infine, Beatrice ha scritto su Instagram: "Non vediamo l'ora che tu nasca per portare ancora più amore e gioia in questa grande famiglia".

Marco Fantini su IG: 'La family si allarga'

Dopo l'annuncio di Beatrice Valli è arrivata la conferma anche da parte di Marco Fantini.

Il modello attraverso un post pubblicato su Instagram, è stato più breve e coinciso rispetto alla sua compagna: "La family si allarga".

In poco tempo il post della coppia ha fatto il giro del web, raggiungendo oltre 200 mila like. Sia lo scatto del Fantini che quello della Valli, sono stati presi d'assalto dai loro fan con numerosi commenti di auguri. Per la coppia questo è davvero un momento d'oro, visto che a breve convolerà anche a nozze.