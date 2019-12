Le prossime puntate italiane de Il Segreto saranno caratterizzate dalla "guerra" tra tre personaggi principali della soap, ovvero Francisca, Carmelo e Severo. Il Leal, distrutto per la morte della moglie Adela, apprenderà che l'auto su cui viaggiavano l'Arellano e Irene è stata manomessa, quindi il sindaco del paese incolperà della malefatta la Montenegro dichiarandole guerra. D'altra parte, Elsa tornerà dall'ospedale e i compaesani le organizzeranno una festa in suo onore, ma la perfida Antolina sarà visibilmente irritata dal ritorno della Laguna.

Carmelo cerca di ammazzare Francisca, Mauricio si becca il colpo

Secondo quanto riportano le anticipazioni italiane dall'8 al 13 dicembre, Carmelo sarà sempre più affranto per la scomparsa della consorte e assetato di vendetta nei confronti della Montenegro, motivo per cui vorrà farsi giustizia da solo, cercando di uccidere la sua acerrima nemica. Un colpo di scena salverà la vita alla dark lady della soap: Mauricio, vedendo in lontananza il sindaco puntare un'arma verso la donna, si metterà di fronte aquest'ultima e si beccherà il colpo in pieno petto, rischiando la sua vita per mettere in salvo quella della padrona.

Per tale motivo, Maria Castaneda sarà maggiormente preoccupata per l'incolumità dei figli. Vista la situazione di tensione che si è venuta a creare, deciderà di mandare Esperanza e Beltran in un collegio ad Avila. Raimundo, a tal punto, stringerà un sodalizio con Irene Campuzano, per poter mettere fine alla battaglia tra Francisca, Severo e Leal e scoprire chi si cela dietro tutte queste catastrofi. L'Ulloa e la moglie di Santacruz inizieranno a destare sospetti su Fernando, l'unico che potrebbe giovare da tutta questa vicenda.

Mesia è, infatti, riuscito a convincere Maria a trasferirsi con lui nella tenuta de La Habana. Continuerà a tramare alle spalle della Castaneda, corrompendo un luminare che dichiari alla figlia di Emilia e Alfonso che non potrà tornare a camminare.

Elsa esce dall'ospedale, Lola si allontana da Prudencio

Il popolo di Puente Viejo, tuttavia, accantonerà momentaneamente il dispiacere per la morte della maestra e insieme a Matias, Marcela, Consuelo e Isaac prepareranno una festa in onore di Elsa, uscita dall'ospedale.

Le attenzioni rivolte alla Laguna innervosiranno visibilmente la perfida Antolina che, rimasta sola con la fidanzata del Guerrero, le rivelerà quanto accaduto nei giorni precedenti (gli abitanti nasconderanno alla ragazza il decesso di Adela, per non compromettere ulteriormente la sua salute). Il marito, scoprendo l'ennesima cattiva azione della moglie, s'infurierà e temerà che la Ramos non sia per niente cambiata.

Anche Prudencio, infine, noterà un allontanamento di Lola nei suoi confronti, non riuscendo a comprendere il motivo di tale atteggiamento.

La Mendaña, in realtà, continuerà a essere ricattata da Donna Francisca e troverà numerose scuse per giustificare all'Ortega il suo distacco, per non far emergere il doppio gioco che sta tenendo.