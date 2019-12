Momenti davvero tristi per i milioni di spettatori che seguono ogni giorno su Canale 5 la storica soap opera americana Beautiful in onda dal lontano 1987. Nel corso degli anni i fans si sono spesso divisi sostenendo l’uno o l’altro personaggio, ma di fronte alla tragedia che ha colpito la famiglia Forrester nelle puntate in onda in Italia in questi giorni, non si può far altro che restare uniti e osservare con rammarico il dolore della coppia Hope e Liam. Infatti, dopo un parto particolarmente travagliato i due giovani sposi hanno perso la loro piccola Beth.

Questi ultimi si trovano ora sull'isola di Catalina, e sono rimasti sbigottiti ed increduli circa l’accaduto. Tuttavia, sull'isola stanno arrivando anche i nonni Ridge, Brooke e Bill che al momento sono ancora all'oscuro della terribile vicenda.

Brooke scopre la terribile verità

Con fatica, Bill è riuscito a procurarsi un volo aereo e a portare con sé Ridge e Brooke sull'isola di Catalina. Purtroppo i tre nonni sono ancora all'oscuro della terribile tragedia, e sono quindi ansiosi di conoscere la loro nipotina Beth.

Ma purtroppo la piccolina non ce l’ha fatta.

Brooke, accompagnata dai due uomini, arriva nella stanza dell’ospedale credendo di trovare la figlia e il genero al settimo cielo, ma invece scorge due volti distrutti e rabbuiati. In quel momento subito capisce che qualcosa non va: Hope chiede di poter restare sola con la madre per poterle dare per prima la notizia. Rimaste sole, la povera Hope spiega l’inspiegabile: la piccola Beth non c’è più a causa di complicanza durante il parto. La tragedia sarebbe da imputare ad un prematuro distacco della placenta.

Brooke, sbigottita, abbraccia la figlia e tenta di consolarla. La giovane Logan è in preda ai sensi di colpa, ma la madre la sostiene e le ribadisce che per nessun motivo al mondo è responsabile dell’accaduto. Hope però non riesce a darsi pace: infatti, la giovane sposa aveva già avuto tempo addietro un altro aborto spontaneo.

Liam informa anche Bill e Ridge

Ora tocca a Liam affrontare il dolore di spigare ai suoi familiari l’accaduto: Bill e Ridge sono sconvolti e increduli. Non riescono a comprendere cosa sia successo e non riescono a darsi pace.

Bill sostiene il figlio Liam e lo esorta a restare accanto alla sua giovane moglie in questo terribile momento. Nel frattempo arriva Reese Buckingham, il dottore che ha assistito Hope durante il travaglio. Subito il magnate Spencer Senior chiede spiegazioni al medico, con quest’ultimo che chiarisce le complicanze riscontrate, confermando così l’impossibilità di essere di aiuto alla piccola Beth. Successivamente i tre uomini rientrano nella stanza e fra loro calerà il silenzio. La triste puntata si concluderà con l’augurio di Liam alla moglie di farsi forza.