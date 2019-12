Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di Beautiful. Gli spoiler della nuova puntata del 21 dicembre su Canale 5, rivelano che Hope Logan cercherà consolazione tra le braccia della madre Brooke dopo la morte di Beth. Liam Spencer, invece, si avvicinerà a Steffy Forrester, mentre Xander e Zoe si baceranno con passione.

Beautiful, puntata 21 dicembre: Brooke rincuora Hope dopo la morte della figlia

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti la puntata trasmessa sabato 21 dicembre dalle ore 13:45 su Canale 5, annunciano nuovi colpi di scena per gli affezionati della soap opera statunitense.

Nel dettaglio, tutti gli occhi saranno puntati su Hope, interpretata dall'attrice Annika Noelle. La moglie di Liam (Scott Clifton), infatti, apparirà con il cuore a pezzi dopo essere tornata a casa in seguito alla morte di Beth durante il parto sull'Isola di Catalina.

Tutti quanti cercheranno di infondere coraggio alla Logan, come la madre Brooke (Katherine Kelly Lang) che proverà a distrarla a non pensare alla sua gravissima perdita. Peccato, la giovane apparirà inconsolabile, tanto da confessare alla madre di vedere lo spirito della sua bambina ovunque.

Inoltre le dirà di cercare il suo viso tra le nuvole. Brooke, a questo punto, abbraccerà la figlia forte al petto, rassicurandola. Inoltre la moglie di Ridge le consiglierà di rivolgersi ad un gruppo di sostegno per elaborare il lutto della figlioletta: questo sarebbe un modo per uscire dal tunnel della malinconia.

Liam si avvicina a Steffy e Kelly

La trama di Beautiful in onda domani 21 dicembre su Canale 5, rivela che se Brooke cercherà di tirare su il morale a Hope, Liam si recherà nella casa sulla scogliera, dove cercherà consolazione da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e sua figlia Kelly. Il figlio di Bill Spencer, infatti, deciderà di trascorrere più tempo possibile con la sua primogenita, visto che è distrutto da quanto accaduto sull'Isola di Catalina, dove non è arrivato in tempo per aiutare la Logan in travaglio.

Inoltre, il giovane dichiarerà di non voler perdere un attimo della crescita della figlia. D'altro canto, la Forrester gli prometterà di sostenerlo per tutta la vita.

Xander e Zoe si baciano

Nel frattempo, Zoe e Xander si baceranno appassionatamente nello studio fotografico della Forrester Creations. Florence, invece, comincerà ad accusare dei rimorsi di coscienza, tanto da esprimere la sua preoccupazione a Reese di quanto sta accadendo.

I telespettatori di Mediaset, infatti, scopriranno che la Fulton non è la vera madre della neonata, mostrata a Taylor ma una vecchia amica di Buckingham, sommerso dai debiti di gioco. Cosa avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera tornerà martedì 7 gennaio su Canale 5 dopo lo stop per le vacanze natalizie.