Nuovo spazio dedicato alle notizie di Beautiful, la soap opera americana che ogni giorno intrattiene quasi un milione e mezzo di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate italiane si concentrano su Florence Fulton, l'ultimo ingresso nelle vicende ambientate a Los Angeles. Col passare degli appuntamenti, i telespettatori scopriranno che la ragazza ha avuto una relazione con Wyatt Spencer ed ha un legame la famiglia Logan.

Beautiful: Florence è una complice di Reese

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda da metà dicembre su Canale 5, si soffermano su Florence, un nuovo personaggio, interpretato dall'attrice Katrina Bowden, che siamo sicuri desterà la curiosità dei telespettatori della soap opera.

Come abbiamo visto negli appuntamenti appena trasmessi su sulle reti Mediaset, la ragazza è entrata in scena durante lo scambio delle culle, dove si spacciata per la madre di Phoebe. La Fulton, infatti, racconterà che il padre si è rifiutato di prendersi le proprie responsabilità davanti alla piccina, venuta al mondo grazie all'aiuto di Reese (Wayne Brady). Per questo motivo, la croupier di un casino di Las Vegas deciderà di darla ad una famiglia, capace di donarle tanto amore. Per fare ciò, Buckingham proporrà la neonata a Taylor Hayes, in cambio del ricevimento di una cospicua somma di denaro per pagare un grosso debito di gioco, contratto con dei pericolosi malviventi.

Ma la story-line legata all'ingresso di Florence nella soap opera sarà più complicata di quanto possiamo mai immaginare.

La Fulton è stata fidanzata con Wyatt

Le trame di Beautiful, in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, rivelano che i telespettatori scopriranno il passato di Florence. La ragazza, infatti, aveva avuto un legame con la famiglia Spencer. In particolare, la giovane era stata fidanzata con Wyatt, quando quest'ultimo abitava a Las Vegas insieme alla madre Quinn Fuller (Rena Sofer).

Ma i colpi di scena non sono ancora finiti, in quanto con l'entrata in scena della madre Shauna (Denise Richards), si scoprirà che Flo era la figlia di Storm Logan, morto suicida per salvare la vita di Katie (Darin Brooks), in attesa di un trapianto di cuore dopo essere rimasta ferita in una sparatoria.

Per questo motivo motivo, la Fulton entrerà a far pare della famiglia Logan, nel frattempo all'oscuro del suo coinvolgimento nella finta morte di Beth. Un segreto, che porterà gravi problemi alla giovane, visto che comincerà ad essere sempre più vittima di sensi di colpa. In attesa di sapere quali colpi di scena ci riserverà questa nuova story-line, si ricorda che la soap opera è in pausa da lunedì 23 dicembre al 6 gennaio 2020.