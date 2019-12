Oggi, venerdì 20 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane, programma mattutino di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. L'ospite di oggi è stato Valerio Scanu che ha trovato una sorpresa davvero inaspettata: Roberto Alessi in collegamento con lo studio della trasmissione. Come è noto, tra i due ci sono stati dei dissapori per via di una lite scatenata ai tempi di Ballando con le stelle. Come ha spiegato il direttore di Novella 2000, i motivi di questa diatriba non sono mai stati chiari perché non hanno mai discusso di persona su quanto accaduto, se non attraverso i social.

Storie italiane, il cantante parla della lite con Roberto Alessi

Roberto Alessi, in collegamento con Eleonora Daniele, ha iniziato a parlare della lite avuta con Valerio Scanu. Quest'ultimo, però, inizialmente ha dichiarato di non ricordarsi affatto di aver avuto uno scontro con il giornalista. Dopodiché, è intervenuta la padrona di casa dichiarando: "Alessi mi sa che hai litigato da solo perché Scanu non ricorda". Alessi ha poi puntualizzato la situazione: "Sì, è successo a Ballando. Non so come mai, mi aveva razziato".

Infine, il cantante si è ricordato dell'accaduto e ha raccontato la sua verità: "Io ho una memoria d'elefante. Mi occupavo del backstage di Ballando e dovevo intervistare la De Sio. Lei si gira male e quindi non le ho fatto le domande. Il giorno dopo Alessi ha detto: "Lascia perdere quella cima di Scanu". Dopo le dichiarazioni di Scanu, il direttore di Novella 2000 ha aggiunto un altro dettaglio su quanto successo: "Mi ricordo che l'avevi segata con le gambe". Poi, i due litiganti si sono chiariti e hanno confessato di aver lasciato questa storia alle spalle. Il giornalista, infatti, ha dichiarato che prova affetto per Scanu, spiegando di aver finalmente fatto pace. Scanu, però non si è molto convinto e ha affermato: "Bugiardo! Non mi vuoi bene". Alla fine, è intervenuta la Daniele per far riappacificare i due, tanto che Alessi ha dimostrato le sue buone intenzioni, apprezzando il cantante: "Scanu non ne sbaglia una.

I grandi artisti possono fare tutto".

Valerio Scanu parla delle sue imitazioni e di Tale e Quale show

Infine, Valerio Scanu ha parlato della sua partecipazione a Tale e Quale show, programma di Rai 1: "E' stata un'esperienza che ho sfruttato al 100%, ho avuto la fortuna di incontrare grandi professionisti che mi hanno aiutato e sostenuto in toto". Inoltre, non è mancato l'argomento imitazioni, sul quale il cantante sardo ha sempre dimostrato di avere un notevole talento: "Imito chiunque, basta che mi dia l'input, faccio anche personaggi non famosi. Imitare Roberto Alessi? Me lo studio".