Le ultime puntate di Uomini e Donne trono over si sono spesso incentrate sui rapporti tra Juan Luis e Gemma. Anche Armando e Veronica trovano molto spazio in trasmissione. Non ha fatto eccezione nemmeno la puntata del 19 dicembre dove Gemma è apparsa molto delusa e incredula per l'atteggiamento di Juan Luis. Armando e Veronica sembrano decisi nel provare una frequentazione.

Le vicende di Juan Luis e Gemma Galgani

Continuano a tenere banco le vicende legate a Juan Luis e Gemma. La relazione, o presunta tale, tra i due, sta diventando ormai una vera e propria telenovela.

Gemma ha raccontato del viaggio fatto da Juan Luis a Torino e delle perplessità che continuano ad albergare nella sua mente. La dama torinese confessa di aver passato gran parte della notte a pensare, di aver notato freddezza nell'uomo e di non spiegarsi molte cose. Tra i due non è successo niente e non c'è stato nemmeno il tanto sperato bacio passionale. Per stemperare la tensione, Maria De Filippi suggerisce un ballo. Gemma sceglie di farlo con Juan Luis e, durante la danza, viene rassicurata dall'uomo.

La dama decide di continuare nella conoscenza del cavaliere ma questa decisione non viene presa da Juan con l'entusiasmo che Gemma si sarebbe aspettata. Gianni dice di nutrire dei forti dubbi sulla bontà delle intenzioni del cavaliere venezuelano che si difende affermando che non farebbe mai cose cattive a Gemma. A questo punto interviene Jean Pierre, rincarando la dose e affermando che sta agendo già in maniera scorretta e poco credibile. Gianni se la prende anche con Gemma e la invita a desistere dal proseguire la conoscenza, l'opinionista afferma che tutti gli interventi fatti contro Juan Luis sono per tutelare la dama torinese che non si merita assolutamente di essere presa in giro.

Armando e Veronica

Dopo Juan Luis e Gemma, al centro dello studio è stata la volta di Armando, Veronica e Roberta.

Veronica sostiene che, durante la cena con Armando, si è creato un feeling molto importante. La donna ha affermato di non essere andata oltre perchè non ha ancora fiducia del cavaliere. Armando inizialmente ha sostenuto di non riuscire a scegliere, con entrambe riesce a trovarsi bene su alcune cose e molto male su altre. Ad un certo punto Armando e Veronica cominciano ad attaccarsi vicendevolmente e avviene una cosa inaspettata. Il cavaliere incalza la dama, la provoca e la invita a uscire dalla trasmissione e a frequentarsi al di fuori dei riflettori. Veronica accetta e i due, sorprendendo i presenti in studio, salutano tutti e vanno via. Tina è sicura di rivederli presto in studio e Roberta, rimasta molto male da quanto accaduto, decide comunque di ballare con Luca. In studio, molti hanno stentato a credere a quello che è successo tra Armando e Veronica e, al pari di Tina, sostengono che sicuramente non finirà qui.