Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Beautiful e riguardanti in particolare ciò che accadrà nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre. Su Canale 5, a partire dalle 13:40, andrà in onda una nuova puntata della soap americana, dove non mancheranno i colpi di scena e le emozioni, a seguito del lutto che ha colpito Liam e Hope. I telespettatori infatti cominceranno ad intuire che il padre di Zoe sta nascondendo qualcosa e che non ha detto la verità circa la morte della piccola Beth. Liam e Hope intanto saranno sconvolti e faranno fatica a superare la tragedia, mentre tutti i loro familiari cercheranno di stare loro accanto. La coppia inoltre, deciderà di ricordare la piccola Beth, con una commemorazione a casa di Eric.

Anticipazioni Beautiful: il dottor Reese in preda ai sensi di colpa

Continuano le emozioni per i fan di Beautiful che, nelle ultime puntate, hanno assistito alla tragica morte della piccola Beth, avvenuta a seguito di complicanze durante il parto. Mentre tutti i familiari si stringeranno intorno a Liam e Hope, devastati dal dolore, il padre di Zoe dovrà invece fare i conti con crescenti sensi di colpa per quanto accaduto nella clinica di Catalina. Gli spoiler svelano infatti che Reese continuerà a ripensare non solo alla vicenda di Beth, ma anche alle minacce ricevute dai gli strozzini e si intuirà che l'uomo avrà messo in atto un subdolo piano per liberarsi dei suoi ricattatori e proteggere la figlia Zoe.

Beautiful, trama del 13 dicembre: il padre di Zoe potrebbe aver mentito sulla morte di Beth

Solo con il prosieguo delle puntate, i telespettatori potranno capire meglio cosa stia nascondendo il padre di Zoe, il quale sembra non aver detto la verità a Hope sulla morte della piccola Beth. La presunta morte della bambina infatti è accaduta proprio nel momento in cui Reese era seriamente minacciato dai suoi creditori. L'uomo, per paura che qualcuno possa fare del male a Zoe, sembrerà quindi aver compiuto un atto scellerato.

I sensi di colpa che attanaglieranno l'uomo nel corso dei prossimi episodi, fanno supporre che la figlia di Liam e Hope non sia deceduta come invece fatto credere. Liam e Hope intanto, ignari di tutto ciò, si appresteranno a commemorare la loro piccola bimba, con una cerimonia intima a casa Forrester.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful in onda il prossimo 13 dicembre a partire dalle 13:40 su Canale 5, ricordando che la soap americana, tiene compagnia ai fan anche il sabato e la domenica.

Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.