Le vicende di Beautiful continuano da ormai tantissimi anni a tenere col fiato sospeso i fan della soap opera dei fratelli Bell. Gli spoiler delle puntate americane in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre negli Usa, rivelano che Thomas Forrester continuerà nel suo piano per far ingelosire Hope, tanto da scambiarsi un bacio con Zoe Buckingham. Brooke Logan, invece, si augurerà che Liam Spencer riesca a smascherare il figlio di Ridge.

Beautiful: Brooke scopre il piano di Liam

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda dal 23 al 27 dicembre sull'emittente Cbs, rivelano nuovi colpi di scena per gli amanti della famiglia Forrester.

Nel dettaglio, Steffy farà un'importante ammissione a Sally. Alcuni siti ipotizzano che la madre di Kelly confiderà di aver organizzato un piano per smascherare Thomas, grazie alla complicità di Zoe e Liam. A tal proposito, il piano arriverà alle orecchie di Brooke, la quale non sarà contenta di rimanerne fuori. In particolare, la Logan affronterà lo Spencer, con la speranza di riuscire a dimostrare che Thomas è uno psicopatico.

Zoe e Thomas si baciano

Nel frattempo, il giovane Forrester darà delle rassicurazioni a Zoe sul suo rapporto con Hope.

Thomas, infatti, le confesserà di provare dei sentimenti per lei, sebbene quest'ultima creda che stia facendo tutto questo per far ingelosire la Logan. Tuttavia, i due giovani si scambieranno un bacio pieno di passione dopo una dichiarazione d'amore da parte del figlio di Ridge. D'altro canto, Brooke e Hope cercheranno di trovare un punto di incontro sul ritorno di Zoe all'interno della casa di moda. Alcuni portali ipotizzano che, nella chiacchierata tra madre e figlia, la sorella di Katie rivelerà alla primogenita il piano ideato da Liam.

Sally e il giovane Forrester si sfidano in passerella

Le trame di Beautiful in onda dal 23 dicembre in America e tra otto mesi circa in Italia, rivelano che Thomas sarà sempre più deciso a riconquistare l'ex moglie. Per fare ciò, il giovane Forrester deciderà di farla ingelosire, usando la povera Zoe.

L'uomo, infatti, sarà protagonista di nuovo gesti romantici per la Buckingham, gesti che faranno ingelosire Hope. Sally, invece, sarà piena di energia dopo aver scoperto che la Logan ha deciso di lasciare a Thomas la creazione di nuova linea per la Hope for the Future. La Spectra, infatti, crederà che i suoi disegni possano essere sufficienti per scontrarsi con l'ex fidanzato durante una sfilata nell'azienda di famiglia.

Ridge dà un'ultima chance alla Logan

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Brooke e Ridge. In particolare, i due ex coniugi rivivranno i bei momenti passati insieme, come il loro primo incontro accaduto quasi trentadue anni fa. I telespettatori, infatti, assisteranno a dei flashback sulla loro storia d'amore fino alla separazione, dovuta a causa di Thomas. Proprio quest'ultimo si recherà da Shauna.

Qui, il giovane confesserà il suo piano per riconquistare Hope. D'altro canto, lo stilista avrà un nuovo incontro con Brooke, durante il quale le darà un'ultima chance per sanare le loro nozze. L'uomo, infatti, confesserà che suo figlio ha iniziato un flirt con Zoe, tanto da non essere più una minaccia per la giovane Logan. La donna accetterà di riappacificarsi con suo marito? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera tornerà in Tv il 7 gennaio su Canale 5.