Ieri, venerdì 20 dicembre, si è conclusa la prima parte di stagione di Uomini e donne: il dating-show condotto da Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda martedì 7 gennaio, molto probabilmente con puntate che saranno registrate durante la pausa. L'ultima settimana di programmazione del 2019, però, ha regalato alla trasmissione Mediaset il record d'ascolti: l'appuntamento del 18 dicembre dedicato al Trono Over e alla vicissitudini sentimentali di Gemma Galgani, ha ottenuto quasi il 26% di share.

Gemma conquista i telespettatori: in 3,2 milioni davanti alla Tv

Il Trono Over è imbattibile: è questo quello che si evince leggendo i dati d'ascolto delle ultime puntate di Uomini e Donne del 2019: anche dal 16 al 20 dicembre, infatti, sono stati i "senior" a regalare lo share più alto alla trasmissione.

Sebbene la settimana sia iniziata insolitamente con due appuntamenti con il Trono Classico, è stato quello incentrato sulla frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano (trasmesso lo scorso mercoledì 18/12) a catturare l'attenzione di una fetta più ampia di pubblico.

A seguire il racconto della serata che la dama e il cavaliere hanno condiviso a Torino, sono stati 3,2 milioni di italiani, per uno share del 25,9%, che rappresenta anche il record stagionale del dating-show.

La seconda puntata più seguita dei giorni scorsi è stata quella di giovedì 19 in cui Armando Incarnato e Veronica Ursida hanno lasciato temporaneamente lo studio con la promessa di viversi nella quotidianità (3 milioni di spettatori e il 23,4% di share).

L'indimenticabile momento di pace tra Gemma e Tina Cipollari che è andato in onda ieri, venerdì 20 dicembre, ha tenuto incollati davanti alla Tv 2,9 milioni di italiani (per uno share del 22,1%).

Le nuove puntate a partire dal 7 gennaio

Le puntate meno seguite dell'ultima settimana di messa in onda di Uomini e Donne per il 2019, sono quelle di lunedì 16 e martedì 17, ovvero quelle dedicate al Trono Classico.

I percorsi di Giulio Raselli e Carlo Pietropoli, infatti, sembrano non riuscire a fare breccia nel cuore dei telespettatori, che dimostrano di preferire di gran lunga il Trono Over e tutti i suoi protagonisti "sui generis".

L'appuntamento quasi interamente dedicato alla scelta di Veronica Burchielli nei confronti di Alessandro Zarino, ha fatto registrare il 20,6% di share (2,6 milioni di spettatori), mentre quella in cui Giovanna Abate ha fatto le prove da tronista ha ottenuto il 19,6% di share (2,4 milioni di spettatori).

Uomini e Donne è andato ufficialmente in vacanza venerdì 20 dicembre: le registrazioni delle nuove puntate continueranno anche durante le vacanze (non si sa ancora in che giorno preciso), ma la loro messa in onda è prevista a partire da martedì 7 gennaio 2020.