Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera scritta dai fratelli Bell, campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle episodi americani in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio negli Usa, svelano che il piano di Liam Spencer per smascherare Thomas Forrester si imbatterà in un nuovo ostacolo. Nel dettaglio, il padre di Beth apprenderà che il suo rivale è riuscito a manipolare Zoe Buckingham dopo aver avuto con quest'ultima una conversazione all'interno della casa di moda.

Beautiful: Zoe e Thomas hanno un nuovo appuntamento

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti gli episodi americani in onda da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio sull'emittente Cbs, annunciano importanti novità con protagonista Zoe, interpretata dall'attrice Kiara Barnes. Scendendo nel dettaglio, la donna sarà sempre più presa da Thomas, con il quale si è già scambiata dei languidi baci. La modella, infatti, sarà convinta di avere un futuro insieme a lui, nonostante gli avvertimenti di Liam e Steffy.

Proprio questi ultimi avranno in mente un piano per smascherarlo.

A tal proposito, la Buckingham ed il padre di Douglas avranno un nuovo appuntamento, visto che la cena romantica era stata interrotta da Hope all'interno degli studi della casa di moda. In questo frangente, i due giovani si lasceranno andare alla passione, tanto da finire sotto le lenzuola. La modella, infatti, avrà intenzione di convincere Thomas (Matthew Atkinson) ad iniziare una storia con lei piuttosto che con Hope (Annika Noelle). Peccato che non sappia che si tratta di un tranello organizzato dal figlio di Ridge (Thorsten Kaye) per far ingelosire la Logan.

Liam scopre che la Buckingham è plagiata dal Forrester

Le trame di Beautiful in onda questa nuova settimana in America (30 dicembre - 3 gennaio), rivelano che l'attenzione dei telespettatori sarà catturata anche da Liam, disposto a tutto pur di rivelare al mondo la vera natura diabolica di Thomas.

Nel dettaglio, il figlio di Bill (Don Diamont) sospetterà che il rivale stia plagiando Zoe. Lo Spencer, infatti, si recherà alla Forrester Creations per parlare con la modella. In questo frangente, la Buckingham difenderà a spada tratta il padre di Douglas, tanto che i sospetti dello Spencer diventeranno certezze. Cosa deciderà di fare l'uomo: confidare ciò che ha scoperto a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) o parlare prima a suo fratello Wyatt (Darin Brooks)?

In attesa di vedere se Liam riuscirà a smascherare una volta per tutte l'antagonista dello sceneggiato, si ricorda che questi appuntamenti andranno in onda tra otto mesi circa in Italia a causa della differenza di emissione tra Canale 5 e Cbs.